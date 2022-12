Transfer-Ticker: News und Gerüchte zu BVB, Gladbach, Schalke, VfL Bochum, RWE und MSV

Essen. Ab dem 1. Januar 2023 ist das Winter-Transferfenster geöffnet. Vor allem auf Schalke könnte sich einiges tun. News und Gerüchte im Live-Ticker.

Am kommenden Sonntag bricht ein neues Jahr an - und zugleich öffnet das Winter-Transferfenster. Während des Januars haben die deutschen Vereine die Möglichkeit, ihre Kader für die zweite Saisonhälfte zu verstärken - oder auszudünnen. In diesem Transfer-Ticker informieren wir Sie bis zum Deadline Day am 31. Januar über News, Gerüchte und Transfers aus dem deutschen Profifußball. Der Schwerpunkt liegt auf den West-Klubs Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

Das könnte im Winter beim BVB, Gladbach, Schalke und VfL Bochum passieren:

Borussia Dortmund

Die große Transferoffensive gab es beim BVB im letzten Sommer. In diesem Winter dürfte es in Sachen Transfers ruhig bleiben in Dortmund. Trotz der durchwachsenen Hinrunde soll das so bleiben, wie die Verantwortlichen bereits durchklingen ließen. Natürlich könnte dennoch Bewegung in den Kader kommen. Kandidaten für Abgänge wären etwa der nicht mehr berücksichtigte Nico Schulz oder Felix Passlack - vorausgesetzt, es finden sich Interessenten.

Die großen Personalfragen beim BVB betreffen eher den kommenden Sommer und werden im Laufe der Rückrunde zu klären sein: Erhalten die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels neue Verträge? Verlängert Sturm-Talent Youssoufa Moukoko? Was passiert mit dem umworbenen Jude Bellingham?

Borussia Mönchengladbach

Torhüter Yann Sommer zu Bayern München, Stürmer Marcus Thuram zu Inter Mailand? Besonders Borussia Mönchengladbach droht während der in der kommenden Woche beginnenden Transferperiode ein personeller Aderlass. Sommer ist beim Rekordmeister ein Top-Kandidat, um den schwer verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) mindestens bis zum Saisonende zu ersetzen. „Es gab ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen“, ließ sich der Eidgenosse zitieren.

Ginge es nur um das Finanzielle, müssten die Westdeutschen eigentlich auch Marcus Thuram ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende ziehen lassen. Inter Mailand soll konkretes Interesse an dem Franzosen bekundet haben, der bei der WM in Katar fünf Einsätze hatte und zwei Tore vorbereitete. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro für den Stürmer.

Gladbach-Torwart Yann Sommer ist beim FC Bayern im Gespräch. Foto: firo

FC Schalke 04

Nach dem Wiederaufstieg gab es bei S04 den zweiten großen Umbruch in Folge. Etliche Spieler gingen, etliche Spieler kamen. Doch ob das Tabellenschlusslicht mit dem aktuellen Aufgebot den Abstieg abwenden kann, schien nach der ersten Saisonhälfte mehr als fraglich. Daher sollen vor allem zwei Positionen verstärkt werden: Die Mittelfeldzentrale und die offensiven Außenbahnen.

Die erste Planstelle haben die Königsblauen bereits geschlossen. Mittelfeldmann Niklas Tauer wurde von Mainz 05 ausgeliehen. Der 21-Jährige wird in den kommenden eineinhalb Jahren in Gelsenkirchen auflaufen. Tauer nimmt den Platz von Florian Flick ein, der von den Verantwortlichen schwächer eingeschätzt und nach Nürnberg verliehen wurde.

Mit der Leihe von Kerim Calhanoglu zum SV Sandhausen wurde der Kader weiter verkleinert. Nun sucht Sportvorstand Peter Knäbel gemeinsam mit René Grotus und André Hechelmann noch einen Flügelspieler, der das so dringend benötigte Tempo mitbringt. Denn Sommer-Zugang Jordan Larsson enttäuschte bisher - und könnte wieder gehen. Schalkes Interesse an Union Berlins Tim Skarke ist vorhanden. Bisher haben sich die Klubs jedoch nicht geeinigt. Dazu soll Soichiro Kozuki bald einen Profivertrag unterzeichnen.

VfL Bochum

Geht es nach Trainer Thomas Letsch, dann kommen im Januar neue Spieler an die Castroper Straße. Bedarf sehen die Bochumer vor allem in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. Denn hier wurde der VfL in der bisherigen Saison immer wieder von Ausfällen geplagt. Eine Garantie für Neuzugänge ist das aber nicht.

Als externer Kandidat für die Innenverteidigung gilt der wechselwillige Freiburger Keven Schlotterbeck. Spekuliert wurde zudem über eine Rückkehr von Maxim Leitsch per Leihe. Doch das Bochumer Eigengewächs, das im Sommer nach Mainz wechselte und dort zuletzt aufgrund körperlicher und mentaler Probleme ausfiel, bleibt dem Vernehmen nach wohl eher bei den 05ern.

Weitere News und Gerüchte im Transfer-Ticker

Bericht: Inter Mailand will Gladbachs Thuram Angebot vorlegen

Mittwoch, 28. Dezember, 12:22 Uhr: Inter Mailand will einem Bericht der „Gazzetta dello Sport“ zufolge den französischen Fußball-Nationalspieler Marcus Thuram mit einem baldigen Angebot im Sommer von Borussia Mönchengladbach in die Lombardei locken. Demnach wollen sich die Verantwortlichen des italienischen Traditionsclubs Anfang des kommenden Jahres mit den Beratern des 25-Jährigen treffen.

Der Vertrag des in Parma geborenen Thuram beim Bundesligisten vom Niederrhein endet nach dieser Saison, er ist in gut einem halben Jahr ablösefrei auf dem Markt. Angeblich will Inter dem Offensivspieler, der wegen seiner WM-Teilnahme noch frei hat, ein Arbeitspapier mit einer Laufzeit von fünf Jahren anbieten.

Gladbach-Stürmer Marcus Thuram stand mit Frankreich im WM-Finale, durfte sich den WM-Pokal aber nur anschauen. Foto: firo

Medien: Werder an Hertha-Profi Mittelstädt interessiert

Dienstag, 27. Dezember, 17:44 Uhr: Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist einem Medienbericht zufolge an Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt interessiert. Wie die „Bild“ am Dienstag berichtete, sollen bereits Gespräche über einen Wechsel des Profis von Hertha BSC laufen. Mittelstädt, der bei Hertha zuletzt nicht mehr zur Stammelf zählte, besitzt bei den Berlinern noch einen Vertrag bis Saisonende. Spekulationen zufolge sollen auch die Bundesligisten VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg den 25-Jährigen als potenziellen Neuzugang erachten.

Medien: Ronaldos Unterschrift in Saudi-Arabien steht kurz bevor

Freitag, 23. Dezember, 18:45 Uhr: Laut einem Medienbericht ist der Wechsel von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien nur noch eine Frage der Zeit. Wie die spanische Zeitung „Marca“ am Donnerstag berichtete, soll sich der Portugiese mit dem Verein Al-Nassr und Saudi-Arabien auf einen Siebenjahresvertrag geeinigt haben. Diesen soll er zweieinhalb Jahre als Spieler erfüllen und danach Botschafter der WM-Bewerbung des arabischen Landes werden, das sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 bemüht.

Rot-Weiss Essen: Warschewski wohl kein Thema mehr

Freitag, 23. Dezember, 13:23 Uhr: . Cheftrainer Christoph Dabrowski wird es mit Sportdirektor Jörn Nowak zwar noch in Ruhe besprechen, seine Aussagen nach dem jüngsten Testspiel vor Weihnachten in den Niederlanden klangen jedoch eher nach Absage. „Wir müssen sehen, ob es überhaupt Sinn macht, ihn zu holen“, sagte Dabrowski.

