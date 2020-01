Trotz Bayern-Interesse: BVB bei Hakimi nicht chancenlos

Der Montagnachmittag brachte personell gute Nachrichten für Borussia Dortmund: 20-Millionen-Euro-Zugang Erling Haaland hatte seine Kniebeschwerden so weit im Griff, dass er in Fußballschuhen auf dem Rasen individuell trainieren konnte. Paco Alcácer nahm zumindest wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

Sein Übungspartner: Achraf Hakimi, zu dem die Zeitung Marca im Laufe des Tages vermeldet hatte, dass der FC Bayern sich bei dessen Stammverein Real Madrid nach dem Rechtsverteidiger erkundigt habe – der Leihvertrag mit dem BVB endet nach dieser Saison, eine Kaufoption haben die Dortmudner nicht. Bis zu Hakimis Lager war dies nach Informationen dieser Redaktion am Montag nicht gedrungen, aber der Marca-Journalist gilt bei Real als äußerst gut vernetzt.

BVB könnte bei Bayern-Angebot für Hakimi gleichziehen

Ohnehin verfügt der BVB bei Hakimi über ein Matching Right: Im Falle eines Bayern-Angebots müsste Real den BVB informieren – und dieser könnte gleichziehen. Und in Dortmund macht man sich durchaus Hoffnungen, den 21-Jährigen länger als ursprünglich vorgesehen beim BVB halten zu können: „Wir haben mehrfach unser Interesse bekundet, dass wir ihn gerne über den Sommer hinaus halten wollen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc kürzlich. „Es gibt keine Entscheidung, dass es für ihn definitiv zurückgeht.“ Auch Hakimi ließ schon einmal durchblicken, dass er nicht zwangsläufig in diesem Sommer zurückkehren müsse.

Bei Real Madrid nämlich ist Daniel Carvajal als Rechtsverteidiger gesetzt, Hakimi hätte es dort äußerst schwer, zu Einsätzen zu kommen. Das weiß er, das weiß sein Berater, der derzeit ebenfalls in Marbella weilt – und das wissen auch Real Madrid und der BVB. Beim spanischen Klub hat man durchaus erfreut registriert, wie gut sich der Marokkaner beim BVB entwickelt hat. Gut möglich also, das man diesen noch einmal verleiht – zuvor aber müsste der bis 2021 laufende Vertrag verlängert werden.