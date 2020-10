Trotz Corona-Pandemie – das Revierderby bleibt wichtig

Gut fünf Monate ist es her, dass sich Borussia Dortmund und Schalke 04 im Geisterspiel-Derby gegenüber standen. Die Bundesliga nahm wieder den Betrieb auf, die Corona-Fallzahlen waren rückläufig, das Schlimmste schien überstanden. Und so ging von dieser im Stadion recht freudlosen Angelegenheit doch ein Signal des Aufbruchs aus.

Und heute? Heute klettern die Zahlen wieder, auf immer neue Rekordwerte. Dortmund und Gelsenkirchen sind längst Risikogebiete, wie ja das gesamte Ruhrgebiet. Statt zuletzt 11.500 dürfen nur 300 Zuschauer ins Stadion. Die Pandemie wird wieder zunehmend bedrohlicher. Gibt es da nichts Wichtigeres als Fußball?

BVB gegen Schalke: Ein Spiel, das den Fan immer noch besonders wichtig ist

Doch, gibt es, natürlich. Es gibt immer Wichtigeres als Fußball. Aber es wird Fußball gespielt, es wird Fußball geschaut. Wenn der Ball rollt, interessiert das die Massen, erst recht, wenn er im Revier rollt und wenn dann auch noch Dortmund gegen Schalke spielt. Dieses Spiel ist vielen Fans immer noch besonders wichtig.

Und auch den Klubs, allein schon wegen der sportlichen Lage. Schalke braucht endlich den ersten Erfolg in einer bisher missratenen Saison. Und Dortmund hat nach dem 1:3 bei Lazio Rom dringend etwas gut zu machen. Sonst steht Trainer Lucien Favre gleich wieder unter Druck, sonst müssen sich aber auch viele echte und vermeintliche Leistungsträger kritische Fragen gefallen lassen. Es gibt also viel zu diskutieren rund um dieses Spiel, auch in der besonderen Situation. Und das kann ja auch etwas Tröstliches haben.