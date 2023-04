Warum der BVB mit Raphael Guerreiro verlängern sollte und mit Marco Reus nicht

Essen. Nach dem peinlichen 3:3 in Stuttgart war der BVB-Frust groß. Jetzt geht es in den Saisonendspurt. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast.

Es war ein ganz bitterer Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft: In Überzahl verspielte Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende eine 2:0-Führung beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. Nach einer chaotischen Schlussphase reichte es nur zu einem enttäuschenden 3:3-Remis - den Patzer der Bayern konnte der BVB so nicht nutzen. Trainer Edin Terzic und Sportchef Sebastian Kehl holten anschließend zum Rundumschlag gegen die Mannschaft aus.

BVB-Verträge von Guerreiro und Reus laufen aus

Schlägt der BVB nach diesem peinlichen Remis am Samstag (18:30 Uhr, Sky) gegen Eintracht Frankfurt zurück? Und welche Folgen sollte der Auftritt in Stuttgart für die BVB-Profis Raphael Guerreiro und Marco Reus haben? Die Verträge beider Spieler laufen im Sommer aus, eine Entscheidung von Seiten des Klubs wurde noch nicht kommuniziert. Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts fußball inside. Moderator Timo Düngen diskutiert mit Martin Herms und Schalke-Reporter Andreas Ernst. Darüber hinaus geht es um die Lage beim FC Schalke 04 und beim kriselnden Drittligisten Rot-Weiss Essen.

Auf Schalke war die Stimmung nach dem fulminanten 5:2-Sieg im Kellerduell gegen Hertha BSC deutlich besser als in Dortmund, getrübt wurde die Freude über den Dreier aber durch die Verletzung von Ralf Fährmann. Dem S04-Torwart droht aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich das Saisonaus. Am Sonntag (15:30 Uhr, Dazn) in Freiburg wird Alexander Schwolow zwischen den Pfosten stehen.

Bei Rot-Weiss Essen ist die Stimmung hingegen im Keller. Nach der 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim forderten einige Fans die Entlassung von Trainer Christoph Dabrowski. Am Sonntag geht es zum Kellerduell nach Zwickau - an der Hafenstraße steigt der Druck. Auch darüber haben wir mit unseren Experten diskutiert. Viel Spaß beim Reinhören!

RWE-Trainer Christoph Dabrowski steht massiv in der Kritik. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

