Was der BVB vor dem Spiel bei Union Berlin besonders fürchtet

Kein ungewohntes Bild bei Spielen von Borussia Dortmund: Der Gegner jubelt, nachdem er per Standard getroffen hat - wie der FC Sevilla am vergangenen Dienstag.

Dortmund. Den BVB erwartet bei Tabellenführer Union Berlin eine knifflige Aufgabe. Die Gastgeber sind dort gut, wo Dortmund die größte Schwäche hat.

Die Zahlen sind nicht gut, sie sind überhaupt nicht gut aus Sicht von Borussia Dortmund. 0:4 lauten sie, und das ist bekanntlich eine Zahlenkombination, die beim BVB überhaupt nicht geht, da sie doch an den Revierrivalen Schalke 04 erinnert. Null eigene Tore hat man in der laufenden Saison nach Standardsituationen erzielt, bei 60 Ecken und 140 Freistößen. Dafür hat man vier Gegentreffer nach ruhenden Bällen erzielt, was immerhin ein Viertel aller Tore ist, die man hinnehmen musste.

Die Dortmunder Standardschwäche ist besorgniserregend, und es wird nicht besser dadurch, dass es am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin um Bundesligapunkte geht. Denn die Köpenicker sind in dieser Hinsicht das Gegenteil der Dortmunder, sie haben fünf von 16 Saisontoren nach Ecken (drei) oder Freistößen (zwei) erzielt. Das ist Bestwert in der Liga und damit standesgemäß für eine Mannschaft, die die Tabelle anführt.

BVB setzt Trainings-Schwerpunkt auf Standards

Man muss also kein großer Fußballfachmann sein, um zu erahnen, dass Standards am Sonntag „ein wesentlicher Faktor“ werden, wie es Edin Terzic formuliert. Der BVB-Trainer ist zweifelsohne ein Experte und außerdem qua Aufgabengebiet zuständig, sich genau diesem Faktor zu widmen – wobei er das in der täglichen Arbeit gerne an seine Assistenten Sebastian Geppert und Daniel Ackermann delegiert. „Wir werden heute und morgen nochmal Standards trainieren“, sagt Terzic am Freitagmittag. „Da werden wir einen Schwerpunkt setzen.“

Wie gut das klappt, wird sich zeigen müssen. Denn erstens ist Union bei ruhenden Bällen „sehr effektiv und kreativ“, wie der BVB-Trainer weiß. Und zweitens ist die Dortmunder Standardschwäche kein neues Phänomen, sie begleitet die Schwarzgelben seit Jahren. Dabei haben sie eigentlich Spieler, die vorne dank ihrer Schusstechnik gefährliche Bälle in den Strafraum treten können müssten (Marco Reus, Raphael Guerreiro, Julian Brandt und Mahmoud Dahoud etwa) und auf beiden Seiten kopfballstarke Akteure wie Mats Hummels, Anthony Modeste, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Aber das reicht eben nicht, wenn man wie beim Gegentreffer gegen Sevilla nicht einmal in die Nähe des Kopfballtorschützen kommt, diesen vollkommen unbedrängt gewähren lässt.

Niklas Süle fordert seine Teamkollegen auf

Neuzugang Süle, der noch einigermaßen unbeeinflusst auf die Problematik blicken kann, vermutet denn auch ein Kopfproblem – was nicht das bei Standardsituationen übliche Kopfballspiel meint, sondern die grundsätzliche Herangehensweise. Nach dem Sevilla-Spiel war der Innenverteidiger recht deutlich geworden, unter anderem bedachte er das Gegentor mit einem Wort, das mit „Sch“ beginnt und auf „eiße“ endet. „Da müssen wir uns mal zusammensetzen“, forderte er. Denn die Abwehr von ruhenden Bällen habe „viel mit Einstellung“ zu tun. Es komme darauf an, „dass man es mehr will als der Gegner. Da sehe ich irgendwie ein bisschen ein Problem bei uns.“

Süles klare Forderung: „Da müssen wir mehr investieren, auch im Training. Das zu verteidigen ist das Simpelste, wenn man es mehr will als der Gegner.“ Darauf wird Trainer Terzic in den kommenden Tagen ganz genau achten, denn er weiß aus eigener schmerzhafter Erfahrung, was den BVB in Berlin erwartet: Sein zweites Spiel als Dortmunder Interimstrainer nach der Entlassung von Lucien Favre führte ihn im Dezember 2020 ins Stadion an der Alten Försterei. Der BVB unterlag Union 1:2 – und natürlich fielen beide Gegentore nach Eckbällen.

