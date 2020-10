Was sich beim BVB im Vergleich zur Vorsaison geändert hat

Dreierkette? Viererkette? Vor Saisonbeginn wurde bei Borussia Dortmund heftig über die defensive Ausrichtung debattiert. Denn gerade in der Vorbereitung präsentierte sich der BVB nicht immer sattelfest. Beobachter waren sich einig: Stärken des Teams von Trainer Lucien Favre liegen dank Spielern wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Marco Reus klar in der Offensive.

Nach sechs Spieltagen in der Bundesliga bietet sich nun allerdings ein anderes Bild. Denn nicht etwa die prominent bestückte Angriffsreihe, sondern die Defensive ist beim BVB Trumpf. Anders als in der Vorsaison etabliert sich allmählich ein schwarz-gelbes Bollwerk. Erst zwei Gegentore kassierten die Dortmunder in der Liga, fünfmal spielten sie zu null. Häufiger als jedes andere Team.

Diskussionen rund um die richtige Defensivformation sind längst verstummt. Am Samstag beim 2:0 in Bielefeld und in der Vorwoche gegen Schalke (3:0) schaffte es der BVB jeweils mit Viererkette zum Sieg, an den ersten Spieltagen agierte die Borussia mit Dreierkette – auch da weitgehend souverän.

Wichtig ist in der Dortmunder Abwehr nicht die Formation, sondern in erster Linie das Personal. Und das präsentiert sich in absoluter Top-Form, spielt unaufgeregt. Erwachsen, wenn man so will. Sowohl Mats Hummels als auch Manuel Akanji räumen im Zentrum fast alles weg. Gleiches galt zuletzt für Emre Can, der beim BVB mehr und mehr zum Anführer wird, derzeit aber mit Covid-19 ausfällt.

BVB verteidigt auch in Not-Besetzung gut

Und selbst als die Personallage aufgrund von Verletzungssorgen angespannt war, hielt die Abwehr stand. Mal mit dem gelernten Mittelfeldspieler Thomas Delaney im Defensivzentrum, mal mit Lukasz Piszczek. Gegentore waren auch in Not-Besetzung eine Seltenheit.

Gegen die Arminia waren die Dortmunder Abwehrspieler allerdings kaum gefordert – und trotzdem war es mit Mats Hummels ein Defensivmann des BVB, der zum Mann des Spiels wurde. Allerdings nicht wegen seiner resoluten Zweikampfführung, sondern wegen eines Doppelpacks. Selbst dafür ist die Abwehr des BVB aktuell gut.