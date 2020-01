Wechsel zum BVB? Can entscheidet sich bis Mitte der Woche

Am Sonntag fehlte Emre Can bereits beim Auswärtsspiel von Juventus Turin gegen den SSC Neapel - offiziell wegen Grippe. Vielleicht war es auch nur ein Vorwand, denn nach den Informationen dieser Redaktion wird er seinen Arbeitgeber definitiv verlassen. Bis Mitte dieser Woche soll eine Entscheidung fallen, wohin ihn sein Weg führt. Im Rennen sind Manchester United, Tottenham Hotspur – und der BVB.

Aus dem BVB-Umfeld sind bislang vor allem Gegenargumente für einen Transfer von Can zu hören. Zu teuer sei der 26-Jährige, außerdem fehle ein Platz, ein Transfer sei daher unwahrscheinlich. Dies kann jedoch nur ein Stilmittel im Poker sein. Denn natürlich würde Can den Kader des BVB verfeinern. Er hält am liebsten das Mittelfeld zusammen und kann in der Abwehr Gegentore verhindern. Vor allem prescht er gerne vor, übernimmt Verantwortung, ist vollgesogen mit Selbstbewusstsein. Daher schätzt ihn Bundestrainer Joachim Löw. Allerdings hat sich Can in Turin nie durchgesetzt, obwohl er zu den Großverdienern zählt. Sein Gehalt soll bei 14 Millionen Euro liegen. Dies würde ihm der BVB nicht zahlen. Zudem verlangt Turin eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro – was den Dortmundern ebenfalls zu hoch ist.

Can reizt allerdings ein Wechsel zurück in die Bundesliga, auch um dort für sich zu werben. Denn der gebürtige Frankfurter will unbedingt zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehören, wenn im Sommer die Europameisterschaft 2020 stattfindet.

Manuel Akanji soll beim BVB bleiben

Vielleicht nimmt der Revierklub im Winter aber noch Geld ein. Jacob Bruun Larsen könnte gehen. Oder Paco Alcácer. Zu den Spekulationen über einen möglichen Abgang von Manuel Akanji erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dieser Redaktion: „Ich wüsste nicht, was uns veranlassen sollte, ihn abzugeben.“ (las)