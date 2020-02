Essen. Werner Hansch gibt im Alter von 81 Jahren sein Comeback. Der Kultkommentator ist bei einem BVB-Spiel im Einsatz. Damit setzt er eine Reihe fort.

Werner Hansch kommentiert den BVB - Rückkehr für ein Spiel

Werner Hansch hat mehr als drei Jahrzehnte Fußballspiele kommentiert. Zuletzt war es ruhiger geworden, um den Mann mit der markanten Stimme. Doch am 22. Spieltag gibt der 81-Jährige ein Comeback.

Hansch kommentiert am 14. Februar das Freitagsspiel zwischen Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt für den Streamingdienst DAZN. Das berichtet das Nachrichtenportal t-online.de. Demnach soll Hansch aller Voraussicht nach DAZN-Kommentator Daniel Günther assistieren.

Von Thurn und Taxis machte den Anfang

Es ist nicht das erste Mal, dass der Streamingdienst eine Kultfigur ans Mikrofon lässt. In jüngster Vergangenheit waren bereits Fritz von Thurn und Taxis sowie Manfred Breuckmann für DAZN im Einsatz.

Beide saßen im Laufe der laufenden Bundesliga-Saison auf der Pressetribüne und gaben Statements zum Spiel ab. Von Thurn und Taxis erfreute die Zuhörer zum Saisonauftakt mit seiner sonoren Stimme. Er kommentierte das Spielgeschehen zwischen Bayern München und Hertha BSC. Die Partie endete 2:2.

Breuckmann kommentierte auf Schalke

Manfred Breuckmann saß am Mikrofon, als der FC Schalke 04 den 1. FC Union in der Arena empfing. Das Duell am 13. Spieltag endete mit einem 2:1-Heimerfolg.

Dass Breuckmann und nun Hansch für Spiele mit Ruhrgebiets-Beteiligung ausgewählt worden sind, verwundert nicht. Beide Kommentatoren stammen aus dem Fußball-Westen.

Breuckmann stammt gebürtig aus Datteln. Hansch kam in Recklinghausen zur Welt.

Debüt auf der Pferdebahn

In dieser Stadt kümmerte er sich zunächst um die Pressearbeit an der Pferderennbahn. Hansch kommentierte dort wegen einer Erkrankung des Sprechers die Rennen. Er erhielt sehr großen Zuspruch von seinen Hörern. 1973 vertrat Hansch den Stadionsprecher des FC Schalke 04 und wurde später dessen Nachfolger.

Bei seinem ersten Heimspiel kündigte er den Schalker Torhüter Norbert Nigbur „…mit der Startnummer eins“ an. Das sorgte für einige Lacher, aber auch für viel Kritik einbrachte. Hansch machte aber Karriere und kommentierte unter anderem für die Sportschau und Sat1 (ddh).