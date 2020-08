Wiederholt der BVB sehenden Auges seinen Stürmer-Fehler?

Bad Ragaz. Borussia Dortmund geht erneut nur mit einem echten Stürmer in die Saison. Für Erling Haaland hat der BVB noch jemanden in der Hinterhand.

Erling Haaland tritt an, nimmt Tempo auf und zieht in höchstem Tempo an Lukasz Piszczek vorbei. Dann nimmt er die Hände vom Lenker und jubelt, als habe er gerade eine Alpenetappe der Tour de France gewonnen. Typisch Haaland: Selbst die Radfahrt vom Hotel zum Sportplatz Ri-Au in Bad Ragaz macht der Stürmer von Borussia Dortmund zum Wettkampf – und wenn es schon ein Wettkampf ist, möchte ihn der Norweger auch gewinnen.