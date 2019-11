Zorc bestätigt: Favre sitzt in Barcelona auf der BVB-Bank

Trotz der spektakulären Aufholjagd gegen den SC Paderborn gibt es beim BVB in diesen Stunden reichlich Redebedarf. Zu erschreckend war die Leistung in den ersten 45 Minuten gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Ostwestfalen. Am Samstag hat das Profi-Training mit rund zweistündiger Verspätung begonnen. Zuvor hatten die Spieler auf dem Vereinsgelände im Dortmunder Vorort Brackel hinter verschlossenen Türen und ohne die Vereinsführung über ihre schwache Leistung am Vortag geredet. Auch Trainer Lucien Favre war bei der Aussprache dabei.

Favre bleibt bis zum Barcelona-Spiel BVB-Trainer

Nach Informationen dieser Redaktion wird der BVB mit Favre in das Champions-League-Spiel am Mittwoch beim FC Barcelona (21 Uhr, Sky) gehen. Was danach kommt: offen. Das hat Sportdirektor Michael Zorc auf Nachfrage von FUNKE Sport bestätigt: "Es ist ja klar, dass das Thema öffentlich diskutiert wird, denn unsere Situation ist mehr als unbefriedigend. Natürlich analysieren wir das sehr intensiv. Aber wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen."

Noch in der Nacht nach dem Spiel hatte es eine Beratung über die Zukunft des umstrittenen Trainers gegeben. Die Dortmunder Vereinsführung tagte ohne Favres Beisein im Dortmunder Stadion. Der Schweizer führte unmittelbar nach dem Spiel ein Gespräch mit seinem Kapitän Marco Reus und dessen Stellvertreter Lukasz Piszczek.

Die Stimmung in Dortmund ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Wie schon beim 0:4 in München präsentierte sich der BVB auch beim 3:3 gegen Paderborn desolat. Durch Tore von Streli Mamba (5./37.) und Gerrit Holtmann (43.) ging der krasse Außenseiter mit einer 3:0-Führung in die Pause. Selbst die Tore von Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.+2) zum glücklichen Remis konnten die Fans nicht besänftigen. Mit lauten Pfiffen und vereinzelten „Favre-raus“-Rufen bekundeten sie ihren Unmut. „Man hat sich richtig geschämt. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße“, bekannte Kapitän Marco Reus, der den 3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit erzielte.

Der Rückstand des Meisteranwärters auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach könnte am Samstag auf acht Zähler anwachsen.