Champions League: Die Termine für BVB, Gladbach und Bayern

Objekt der Begierde: die Trophäe in der Champions League.

Dortmund/Mönchengladbach. Die Uefa hat die Spielansetzungen für die Champions League veröffentlicht. Der BVB und Gladbach starten am 20. Oktober auswärts.

Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach müssen zum Auftakt der Champions League nach Italien reisen. Der BVB muss am 20. Oktober bei Lazio Rom antreten. Gladbach spielt einen Tag später bei Inter Mailand.

Titelverteidiger FC Bayern München bestreitet sein Auftaktspiel am 21. Oktober gegen Atlético Madrid. Ebenfalls mit einem Heimspiel startet RB Leipzig in Europas Eliteliga: Die Sachsen erwarten einen Tag zuvor am 20. Oktober Istanbul Basaksehir.

Die Spielansetzungen für die Champions League gab die Europäische Fußball-Union Uefa am Freitag bekannt. Die Gruppenphase endet am 8./9. Dezember.

Das sind die Gruppen mit allen 32 Mannschaften:

Gruppe A: Bayern München, Atletico Madrid, FC Salzburg, Lokomotive Moskau

Gruppe B: Real Madrid, Schachtjor Donezk, Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach

Gruppe C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille

Gruppe D: FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland

Gruppe E: FC Sevilla, FC Chelsea, FC Krasnodar, Stade Rennes

Gruppe F: Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio Rom, Club Brügge

Gruppe G: Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest

Gruppe H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir

Die Spielansetzungen für die deutschen Teams:

1. Spieltag

Dienstag, 20. Oktober

21.00 Uhr: Lazio Rom - Borussia Dortmund, RB Leipzig - İstanbul Basaksehir

Mittwoch, 21. Oktober

21.00 Uhr: FC Bayern München - Atlético Madrid, Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach

2. Spieltag

Dienstag. 27. Oktober

18.55 Uhr: Lokomotive Moskau - FC Bayern München

21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Real Madrid

Mittwoch, 28. Oktober

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg, Manchester United - RB Leipzig

3. Spieltag

Dienstag, 3. November

18.55 Uhr: Shachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach

21.00 Uhr: FC Salzburg - FC Bayern München

Mittwoch, 4. November

21.00 Uhr: Club Brügge - Borussia Dortmund, RB Leipzig - Paris Saint-Germain

4. Spieltag

Dienstag, 24. November

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Club Brügge, Paris Saint-Germain - RB Leipzig

Mittwoch, 25. November

18.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk

21.00 Uhr: FC Bayern München - FC Salzburg

5. Spieltag

Dienstag, 1. Dezember

21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand, Atlético Madrid - FC Bayern München

Mittwoch, 2. Dezember

18.55 Uhr: Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Lazio Rom

6. Spieltag