Champions League: Robin Gosens unter Tränen ausgewechselt

Bergamo. Bitterer Abend für Robin Gosens. Der Nationalspieler wurde am Mittwochabend in der Champions League verletzt ausgewechselt.

Nationalspieler Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat sich während des Champions-League-Gruppenspiels gegen die Young Boys Bern offenbar schwerer verletzt. Bei einer Grätsche blieb der Linksverteidiger schon in der achten Spielminute im Rasen hängen.

Nach dieser Aktion bleib der 27-Jährige am Boden und krümmte sich vor lauter Schmerzen an seinem linken Bein und hatte Tränen in den Augen. Kurz darauf wurde der gebürtige Emmericher ausgewechselt und durch den Dänen Joakim Maelhe ersetzt.

Damit droht Gosens für die kommenden Länderspiele gegen Rumänien (08. Oktober, 20.45 Uhr) und in Nordmazedonien (11. Oktober, 20.45 Uhr) auszufallen. (fs)

