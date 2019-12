Charme oder PR: Was steckt hinter dem neuen Mourinho?

Ganz egal, wohin die Beziehung zwischen José Mourinho und Tottenham Hotspur führen wird – der 15 Jahre alte Callum Hynes wird immer diese besonderen Erinnerungen an den Trainer aus Portugal haben. Bei der Champions-League-Partie gegen Olympiakos Piräus vor zwei Wochen leitete der Balljunge mit seiner Handlungsschnelligkeit das 2:2 durch Harry Kane ein und hatte damit seinen Anteil daran, dass die Nordlondoner 4:2 gewannen und sich schon vor dem finalen Gruppenspiel heute (21 Uhr/Sky) beim FC Bayern wie auch die Münchener den Achtelfinal-Einzug sicherten.

Mourinho erklärte den Balljungen danach öffentlich zum Helden und lud ihn vor dem folgenden Spiel in der Premier League gegen Bournemouth (3:2) zum Mittagessen mit der Mannschaft ein. Der Coach produzierte damit eine Geschichte, die das Herz erwärmt – und so gar nicht zum Bild des arroganten und egozentrischen Misanthropen passt, das man in England spätestens seit seinem Aus bei Manchester United vor einem Jahr von Mourinho hatte.

Mourinho auf mehrfacher Mission

Der 56 Jahre alte Trainer ist seit seinem Amtsantritt bei Tottenham vor drei Wochen gleich in mehrfacher Mission unterwegs. Er soll dem kriselnden Klub erneut die Qualifikation zur Champions League bringen und ihm mittelfristig Titel bescheren. Gleichzeitig geht es Mourinho darum, seine Reputation wieder herzustellen. Zu diesem Zweck fährt er eine große Charme-Offensive.

Er preist seine Spieler, sogar von Liebe ist die Rede, lobt seinen Vorgänger Mauricio Pochettino, die Schiedsrichter. Besonders auffällig ist, mit welcher Hingabe er über die Zusammenarbeit mit jungen Profis spricht. Bisher galt der Portugiese als Trainer, der den Nachwuchs konsequent ignoriert und lieber auf ihm treu ergebene Routiniers setzt.

Was passiert, wenn ein Wunsch verweigert wird?

Der neue Mourinho gibt sich entspannt, selbstkritisch und bescheiden, doch es drängt sich der Verdacht auf, dass es sich bei seiner Verwandlung um eine riesige PR-Aktion in eigener Sache handelt. Tottenhams Fans beobachten den Neuankömmling mit Vergangenheit beim Stadtrivalen FC Chelsea argwöhnisch, die englische Presse erklärt, dass er auch bei vorherigen Stationen gut gelaunt angefangen hatte, bevor er am Ende atmosphärische Trümmerfelder hinterließ. Ob er sich wirklich geändert hat, wird sich dann zeigen, wenn ihm der notorisch sparsame Klub-Chef Daniel Levy zum ersten Mal einen Transfer-Wunsch verweigert.

So ganz kann auch der neue Mourinho die größenwahnsinnige Version seiner selbst nicht verbergen. Als er bei seinem Einstand auf Tottenhams Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool angesprochen wurde, antwortete er, dass er die Situation nicht nachempfinden könne – schließlich habe er seine beiden Königsklassen-Endspiele gewonnen, 2004 mit Porto gegen Monaco, 2010 mit Inter Mailand gegen den FC Bayern.

Magie bei der Menschenführung

Im Grunde folgt Mourinhos Charme-Attacke konsequent seiner Logik, dass er alles für den schnellen Erfolg tut. Die Ergebnisse geben ihm bislang Recht. In fünf Spielen unter seiner Regie holten die Spurs vier Siege. Im Vergleich zu Pochettino hat der neue Trainer nur kleinere Änderungen vorgenommen. Neben den schon vorher gesetzten Harry Kane und Heung-min Son sprach Mourinho in der Offensive Dele Alli und Lucas Moura das Vertrauen aus. Sie sind die größten Gewinner des Trainerwechsels. Vor allem Allis Aufblühen deutet an, dass Mourinho immer noch über eine gewisse Magie bei der Menschenführung verfügt.

Die Vorstellungen seines Teams sind unterhaltsam, mit vielen Toren an beiden Enden des Rasens. Beim 5:0 am Wochenende gegen Burnley blieben die Spurs zum ersten Mal unter Defensiv-Fanatiker Mourinho ohne Gegentor. Es war die ideale Vorbereitung auf die Reise zum FC Bayern, gegen den es im Hinspiel ein 2:7 gesetzt hatte. Weil beide Mannschaften schon im Achtelfinale stehen, wird Mourinho in München eine stark verjüngte Elf aufbieten. Der 15 Jahre alte Balljunge Callum Hynes ist allerdings nicht dabei.