Corona-Ausbruch: HSV-Spiel gegen Erzgebirge Aue wird verlegt

Hamburg. Die DFL hat das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC Erzgebirge Aue kurzfristig abgesetzt. Grund ist ein Corona-Ausbruch.

Nach dem Corona-Ausbruch beim Hamburger SV wird das für Samstag (13.30 Uhr) geplante Zweitligaspiel der Rothosen gegen Erzgebirge Aue verlegt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab dem Antrag des HSV auf Spielverlegung statt. „Nach einem weiteren positiven Corona-Befund am heutigen Freitagabend steht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung“, erklärte der Ligaverband. Ein neuer Spieltermin werde schnellstmöglich bekannt gegeben.

HSV-Vorstand Jonas Boldt bewertete die Entscheidung als „folgerichtig“. Der 40-Jährige fügte hinzu: „Wir sind in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass eine Weiterverbreitung der Infektionslage verhindert wird und wir schnellstmöglich wieder in den Wettbewerb einsteigen können.“

Zuletzt waren die Corona-Sorgen im Fußball wieder deutlich größer geworden, so gab es unter anderem auch massive Ausbrüche beim Bundesligisten FSV Mainz 05 oder beim Hamburger Ligarivalen Fortuna Düsseldorf.

