Corona-Ausbruch: Liverpool-Spiel am Boxing Day abgesagt

Essen. Premier League: Eigentlich sollte der FC Liverpool am traditionellen Boxing Day gegen Leeds United antreten. Aber das Spiel wurde abgesagt.

Die englische Premier League hat zwei Spiele am traditionellen Boxing Day abgesagt. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, mussten die Begegnungen FC Liverpool gegen Leeds United sowie Wolverhampton Wanderers gegen FC Watford wegen Corona-Ausbrüchen verlegt werden. Laut der Mitteilung ging dieser Schritt auf Bitten von Leeds und Watford zurück. Bereits am vergangenen Spieltag der Premier League waren sechs von zehn Begegnungen abgesagt worden. Auf einem Treffen am Montag hatten sich die Clubs jedoch darauf verständigt, keine Pause über Weihnachten einzulegen.

„Der Vorstand ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Leeds aufgrund von Covid-19-Fällen, Verletzungen und Krankheiten am Wochenende nicht spielen kann. Zudem wurde das Trainingsgelände des Klubs geschlossen“, teilte die Liga mit. Watford stünden ebenfalls nicht genügend Spieler zur Verfügung. Man gehe aber davon aus, dass das Spiel des Londoner Clubs am 28. Dezember wie geplant stattfinden könne. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball