Corona-Beschluss: Maximal 15.000 Zuschauer beim Fußball erlaubt

Berlin. Die Corona-Krise zwingt den Sport zu einer Reduzierung der Zuschauerzahlen. Beim Fußball sind nur noch maximal 15.000 Besucher zugelassen.

Zu Fußballspielen sind wegen der erneut bedrohlichen Corona-Lage vorerst nur noch höchstens 15.000 Zuschauer zugelassen. Bundesregierung und Länderchefs einigten sich am Donnerstag darauf, dass in den Stadien maximal 50 Prozent der Kapazität genutzt werden darf. In Sporthallen dürfen es höchstens 5000 Zuschauer sein. Das bedeutet auch, dass nicht mehr als 15.000 Fans den Bundesliga-Gipfel zwischen dem Borussia Dortmund und Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) live im Stadion verfolgen dürfen.

Es gilt eine Maskenpflicht und die 2G-Regel, nach der nur Geimpfte und Genesene Einlass erhalten. Möglich ist, dass zudem noch ein aktueller Coronatest nachgewiesen werden muss. Geisterspiele oder sogar Absagen solle es in Bundesländern mit besonders hohen Infektionsgeschehen geben, hieß es.

Die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vom Donnerstag zur zugespitzten Coronalage sind allerdings wie erwartet nicht deutschlandweit einheitlich gültig. Denn neben diesen „Mindeststandards“ sind den Bundesländern zusätzlich schärfere Maßnahmen wie Partien vor leeren Rängen vorbehalten - was unter anderem Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen voraussichtlich umsetzen werden.

Bundesliga: Markus Söder will in Bayern Geisterspiele

„Wir halten Geisterspiele für sinnvoll und werden das auch morgen im bayerischen Kabinett umsetzen“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Ich finde es schade und auch schlecht, dass wir uns nicht einigen konnten, dass einige Bundesländer Zuschauer erlauben wollen.“

Die Deutsche Fußball-Liga hatte beteuert, sie sei sich „der aktuell schwierigen Corona-Situation insbesondere mit Blick auf die Belastung des Gesundheitssystems bewusst“. Für heftige Debatten hatte vor allem die Zulassung von 50.000 Zuschauern beim rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Samstag gesorgt.

Vor dem Liga-Gipfel gegen den FC Bayern äußerte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sein Verständnis für Maßnahmen. „Alle der im Fußball Verantwortlichen sind der Meinung, dass wir in dieser Phase der Pandemie eine signifikante Reduzierung der Zuschauerzahlen benötigen“, sagte Watzke: „Aus Infektionsschutzgründen und als Zeichen in die Gesellschaft hinein.“ (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball