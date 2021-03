Corona-Fall beim DFB: Island-Spiel in Duisburg findet statt

Das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Island findet am Abend in Duisburg statt.

Duisburg. In der deutschen Nationalmannschaft gibt es am Spieltag einen Coronafall. Das hat der DFB bestätigt. Gespielt wird am Donnerstagabend trotzdem.

Das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Island findet trotz eines Coronafalls im DFB-Team wie geplant am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg statt. Das bestätigte DFB-Sprecher Jens Grittner dem SID nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf. „Es wird definitiv gespielt werden“, sagte Grittner.

Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich beim positiv getesteten Spieler um Gladbach-Profi Jonas Hofmann. Der Name wurde vom DFB nicht bestätigt. Nach Angaben des Verbandes ist der 28-jährige Ex-Dortmunder symptomfreie und wurde umgehend isoliert.

Neben Hofmann wurde ein weiterer Profi als Kontaktperson 1 eingestuft. Dabei handelt es sich um Marcel Halstenberg (29). Auch der Außenverteidiger von RB Leipzig musste sich in Isolation begeben und steht Bundestrainer Joachim Löw nicht zur Verfügung. Sein Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel am 3. April gegen den FC Bayern ist ebenfalls gefährdet. Da die Nationalmannschaft in einem Hotel in Düsseldorf wohnt, erfolgte die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor Ort.

Oliver Bierhoff: Nachricht vor dem Spiel "bitter"

"Diese Nachricht ist natürlich so kurz vor dem Spiel bitter - für die Trainer und die gesamte Mannschaft“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff: „Aber wir sind guter Dinge, dass es bei diesem einzigen Fall bleiben wird, da wir bislang alle Hygienemaßnahmen sehr diszipliniert durchgeführt haben. Selbstverständlich werden wir sämtliche Vorgaben der Behörden umsetzen.“