2. Liga Darmstadt setzt sich in der Spitze der 2. Liga fest

Essen. Darmstadt 98 gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf 1:0 und ist aktuell souverän Tabellenzweiter. Die Spiele der 2. Bundesliga.

Darmstadt 98 mischt weiter munter mit im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga – und hat einen ambitionierten Verfolger erst einmal distanziert. Im Spitzenduell des 11. Spieltags setzten sich die Hessen gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) durch.

Hinter den Lilien auf Rang drei liegt der SC Paderborn, der nach zwei Niederlagen zuletzt bei Hansa Rostock ein deutliches 3:0 (1:0) feierte. Der FC St. Pauli kann hingegen weiter nicht gewinnen und rutscht immer tiefer in die Krise: Trotz Führung verloren die Kiezkicker bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 1:2 (0:0) durch ein Last-Minute-Gegentor.

Paderborns Sieg fällt zu hoch aus

Patric Pfeiffer (73.) erzielte am Böllenfalltor den goldenen Treffer. Die Lilien hätten mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen, um gar den Hamburger SV vor dessen Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Abend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) zumindest vorläufig von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wichtiger aber: Als Tabellenzweiter mit 24 Punkten beträgt Darmstadts Polster auf die Fortuna, derzeit Fünfter, bereits sieben Zähler.

Paderborns Sieg bei hartnäckigen Rostockern fiel insgesamt etwas zu hoch aus. Ron Schallenberg (19.) erzielte das Führungstor für den SCP, Robert Leipertz (80.) und Marvin Pieringer (88.) machten in den Schlussminuten alles klar.

Mann des Tages in Braunschweig war Immanuel Pherai (78./90.+4), der einen Doppelpack schnürte. Manolis Saliakas (68.) hatte die Gäste, die seit dem 14. August auf einen Dreier warten, in Führung gebracht. In der Tabelle belegen die St. Paulianer mit elf Punkten einen unteren Mittelfeldplatz, Braunschweig hat zwölf Zähler auf dem Konto und kletterte auf Position elf. (sid)

