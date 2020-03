Derby als Geisterspiel? Entscheidung wohl erst Dienstag

Die Tribünen des Dortmunder Stadions könnten auch am Wochenende leer bleiben.

Essen. Ob das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wie geplant ausgetragen werden kann, ist weiterhin offen.

Die Entscheidung über einen möglichen Ausschluss von Zuschauern beim Revier-Derby der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag wegen des neuartigen Coronavirus soll zeitnah fallen. „Wir rechnen spätestens am morgigen Dienstag mit einer verbindlichen Entscheidung der zuständigen Behörden“, teilte der BVB am Montag mit: „Diesen können und wollen wir aktuell nicht vorgreifen.“

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das Achtelfinal-Rückspiel der Dortmunder am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Paris Saint-Germain ohne Zuschauer stattfinden wird. „Wir waren auf diesen Fall und die daraus resultierenden Konsequenzen vorbereitet“, teilte der BVB mit und kündigte an, man werde „die Öffentlichkeit direkt informieren, sobald wir verbindliche Antworten auf die derzeit – verständlicherweise – kursierenden Fragen geben können.“ (dpa)