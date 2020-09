Alles unter Kontrolle: Emre Can (links) setzte sich mit dem BVB mühelos gegen den MSV durch.

Borussia Dortmund BVB: Emre Can schwärmt von „geilen Kickern“ bei Dortmund

Duisburg. Nach offensivem Feuerwerk siegt der BVB klar beim MSV Duisburg. Emre Can glaubt, die Dortmunder sind bereit für den Liga-Auftakt.

Beim souveränen 5:0-Sieg beim MSV Duisburg hat Borussia Dortmund seine Titel-Ambitionen im DFB-Pokal untermauert. Gerade in der Offensive brannte der BVB ein spielerisches Feuerwerk ab. Sehr zur Freude von Defensivmann Emre Can. „Wir konnten hier heute eigentlich nur verlieren, aber haben es sehr gut gemacht“, sagte der Nationalspieler nach dem Schlusspfiff bei der ARD. „Wir wissen, dass Duisburg kicken kann, wenn man sie lässt, doch das haben wir nicht.“

Can lobt: Haben eine überragende Mannschaft

Begeistert haben den 26-Jährigen die Angreifer. „Es ist geil, was wir für Kicker haben“, sagte Can. „Wir haben eine überragende Mannschaft“, findet er und lobt, dass auch Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Co. gegen den MSV mit nach hinten gearbeitet haben. „Das ist ungeheuer wichtig für die Mannschaft“, stellt der Nationalspieler klar.

Dementsprechend optimistisch blickt Can auf den Bundesligaauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). „Wir sind fit und bereit für das Spiel“, sagte er. „Gladbach ist natürlich eine andere Hausnummer, aber wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, werden wir als Sieger vom Platz gehen.“