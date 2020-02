Essen. Der Integrationsbeauftragte des DFB, Cacau, lost bei der Auslosung für die Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal Schalke ein Heimspiel zu.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke gegen den FC Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokal

Titelverteidiger FC Bayern München muss im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04 antreten. Das ergab die Auslosung durch den Integrationsbeauftragten des DCB, Cacau, am Sonntagabend in der ARD-"Sportschau". Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken, der einzige im Wettbewerb verbliebene Amateurclub, empfängt Fortuna Düsseldorf. In zwei weiteren Bundesliga-Duellen gastiert Union Berlin bei Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt empfängt Werder Bremen.

Das sind die Viertelfinal-Begegnungen:

Bayer Leverkusen - Union Berlin

Schalke - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf

Die Viertelfinalespiele werden am 3. und 4. März ausgetragen, die Halbfinal-Begegnungen dann am 21. und 22. April. das Finale in Berlin wird am 23. Mai gespielt.

Bei den Frauen gibt es folgende Begegnungen:

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

FSV Gütersloh - VfL Wolfsburg

Turbine Potsdam - SGS Essen

Armina Bielefeld - SC Sand

Die Viertelfinalspiele werden am 21.22. März ausgetragen, die Halbfinale am 18.19. Aprilt. Das Finale am 30. Mai. (fs)