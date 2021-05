DFB-Pokalfinale 2021: TV-Übertragung, Live-Stream, Ausfälle - alle Infos zu BVB gegen RB Leipzig

Berlin. Am Donnerstag trifft der BVB im DFB-Pokalfinale auf RB Leipzig. Wir informieren über TV-Übertragungen und geben letzte Infos vor dem Spiel.

Das 78. DFB-Pokalfinale wird zum Kampf um die zweite Macht im deutschen Fußball. Borussia Dortmund trifft am Donnerstag, den 13. Mai 2021, auf RB Leipzig. Beide Vereine gelten als Kontrahenten des FC Bayern München, doch die Münchener sind in dieser Saison schon früh aus dem DFB-Pokal geflogen.

Das DFB-Pokalfinale findet diesmal nicht an einem Samstag statt, aufgrund des engen Terminplans, ausgelöst durch die Corona-Krise, messen sich Borussia Dortmund und RB Leipzig bereits am Donnerstag, 13. Mai 2021, im Berliner Olympiastadion. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

RB Leipzig hat an diesem Donnerstag die historische Chance, im Pokalfinale gegen den BVB den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte zu gewinnen. Und alle obwohl das Berliner Olympiastadion seine Tore aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch nicht für Fans öffnet, können alle, die es mit RB und auch dem BVB halten live am TV dabei sein. Denn das Spiel wird live im Free-TV übertragen.

Schon fast traditionsgemäß zeigt die ARD das Pokalfinale live - auch in diesem Jahr, wenn RB Leipzig und der BVB aufeinandertreffen. Die Übertragung beginnt nach der Tagesschau um 20.15 Uhr. Kommentiert wird das Spiel in der ARD von Florian Naß.

Wäre bereit für einen erneuten Sprung in die Nationalelf: BVB-Profi Mats Hummels (rechts). Foto: DPA

Doch nicht nur im Öffentlich-rechtlichen wird das Pokalfinale live übertragen. Auch Sky als Rechte-Inhaber des DFB-Pokals zeigt den Showdown zwischen RB und dem BVB live. Hier wird Kai Dittmann das Spielgeschehen kommentieren.

DFB-Pokalfinale BVB gegen RB Leipzig im Live-Stream sehen - so geht's

Auch von unterwegs kann das DFB-Pokalfinale an diesem Donnerstag ohne große Probleme geschaut werden, denn die ARD übertragt das Spiel im kostenlosen Live-Stream - ganz legal. Hintergrund des Ganzen: Die ARD streamt ihr komplettes Programm auch live im der ARD-Mediathek, auch das DFB-Pokalfinale zwischen dem BVB und RB Leipzig.

Sky bietet seinen Abonnenten ebenfalls einen Live-Stream zu BVB vs. RB Leipzig an. Via SkyGo können alle Kunden des Pay-TV-Anbieters aus Unterföhring bei München das Spiel verfolgen.

Borussia Dortmund holte den DFB-Pokal 2017

Zum bislang letzten Mal stand Borussia Dortmund im Jahr 2017 im DFB-Pokalfinale. Damals gewann der BVB 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Der BVB-Trainer hieß noch Thomas Tuchel. Er verabschiedete sich nach dem Titelgewinn, aufgrund eines Dissens mit der Geschäftsführung war keine Zusammenarbeit mehr möglich. Ausgelöst wurde der Streit durch den perfiden Anschlag auf den Mannschaftsbus der Dortmunder.

BVB-Personal: Morey und Hitz fallen aus - Kann Erling Haaland im DFB-Pokalfinale spielen?

Mateu Morey wird nicht im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig mithelfen können. Im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel hatte sich der Spanier dramatisch verletzt, sein Knie knickte weg. Er war in einem „ersten Akuteingriff“ am rechten Knie operiert worden. Es handele sich um „eine Verletzung des Außenbandes, des vorderen Kreuzbandes und der Kapsel“, teilte der BVB mit.

Erling Haaland vom BVB konnte zuletzt verletzt nur zuschauen. Foto: AFP

Eine genaue Ausfallzeit lasse sich noch nicht vorhersagen. „Den Umständen entsprechend geht es ihm gut“, berichtete Borussia Dortmunds Trainer Terzic. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass er die Reha gut übersteht. Wir hoffen und beten, dass es nicht zu lange dauert und alles gut geht.“

Ebenfalls nicht dabei: Torwart Marwin Hitz. Die Nummer eins des BVB verletzte sich im Ligaspiel gegen RB Leipzig (3:2). Eine MRT-Untersuchung ergab einen Kapselriss im rechten Knie. Offen ist noch der Einsatz von Erling Haaland. Der Top-Torjäger der Dortmunder fehlte im Ligaspiel gegen RB wegen eines Pferdekusses. "Das ist auch überraschend für uns. Erling hat einen unglücklichen Schlag an eine doofe Stelle bekommen beim Wolfsburg-Spiel. Es hat sich eine Menge Flüssigkeit gebildet und diese Flüssigkeit hat immer wieder zu Schmerzen geführt. Wir merken aber, dass die Flüssigkeit immer weniger wird", erklärte Trainer Edin Terzic am Samstag. Dienstag allerding trainierte Haaland wieder - Hoffnung auf einen Einsatz besteht. (fs)

