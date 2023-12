DFB-Rückkehr? Kroos lässt Antwort auf Rüdiger-Wunsch offen

Berlin Kehrt Toni Kroos in die Nationalmannschaft zurück? Das wünscht sich zumindest Teamkollege Antonio Rüdiger. Der Mittelfeldspieler selbst ist überrascht davon.

Mit seinem öffentlichen Wunsch nach einer Rückkehr von Real Madrids Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft hat Teamkollege Antonio Rüdiger auch den 33-Jährigen überrascht.

Seine Antwort blieb Kroos nach dem Champions-League-Spiel der Königlichen bei Union Berlin (3:2) allerdings schuldig. „Ich musste lange überlegen, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken nicht hatte, der kam erst durch ihn“, sagte Kroos bei DAZN. „Dadurch habe ich überlegt und ihm eine Antwort darauf gegeben, die ich heute nicht geben kann.“ Er habe aber schon geschmunzelt, sagte Kroos.

Nationalspieler Rüdiger hatte zuvor ebenfalls beim Streaming-Anbieter in der Krise der Fußball-Nationalmannschaft mit dem überraschenden Personalvorschlag aufhorchen lassen. „Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag“, sagte Rüdiger über seinen Teamkollegen. Kroos, der 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 106 Länderspielen im Sommer 2021 nach der EM beendet.