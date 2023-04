DFB terminiert Pokal-Halbfinals - Spiele in der ARD und ZDF

Essen. Der SC Freiburg empfängt RB Leipzig, der VfB Stuttgart spielt im DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Das sind die Termine.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Halbfinalspiele im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Los geht es am 2. Mai mit der Begegnung der Vorjahresfinalisten SC Freiburg und RB Leipzig. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im ZDF sowie beim Pay-TV-Sender Sky live übertragen.

Am 3. Mai (20.45 Uhr) spielen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt den zweiten Endspiel-Teilnehmer aus. Die Begegnung wird in der ARD und bei Sky gezeigt. Das Finale findet am 3. Juni in Berlin statt. Dort hatte RB Leipzig im Vorjahr triumphiert.

Die Halbfinalbegegnungen im DFB-Pokal - ARD, ZDF und Sky zeigen die Spiele

SC Freiburg - RB Leipzig, 2. Mai/20.45 Uhr; ZDF und Sky

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt, 3. Mai/20.45 Uhr; ARD und Sky

