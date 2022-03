DFB-Wahl verspricht wenig Aussicht auf Neubeginn

Beim DFB stellen sich Bernd Neuendorf und Peter Peters zur Wahl des neuen Präsidenten. Es gibt gute Gründe für Skepsis. Ein Kommentar.

Wer verstehen will, wie es um den Deutschen Fußball-Bund bestellt ist, der muss nur einen Blick auf eine Kampagne werfen, die pünktlich vor der Wahl des neuen Präsidenten gestartet wurde. Drei ehemalige Präsidenten meldeten sich zu Wort. Fritz Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger, die wie auch Wolfgang Niersbach allesamt nicht über die geplante volle Zeit im Amt waren, forderten in einer gemeinsamen Erklärung das Aus des langjährigen Vize- und derzeitigen Interimspräsidenten Rainer Koch, den sie für die Wurzel allen Übels halten: „Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus appellieren wir an die Delegierten des DFB-Bundestages: Beenden Sie das System Koch und sorgen Sie für einen echten Neuanfang im DFB.“ Damit schlugen sie sich auf die Seite des Präsidentschaftskandidaten Peter Peters, der eine künftige Zusammenarbeit mit Koch ausschließt.