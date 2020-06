Dokumentation: Wie Bastian Schweinsteiger zur Legende wurde

Essen. Als Fußballer hat sich Bastian Schweinsteiger mit dem WM-Titel ein Denkmal gesetzt. Til Schweiger beleuchtet ihn nun in einer Dokumentation.

Es ist das Bild des blutenden Bastian Schweinsteiger, das bis heute symbolisch für den aufopfernden Kampf der deutschen Nationalmannschaft im WM-Finale 2014 gegen Argentinien steht. Ein Bild, das um die Welt ging und Schweinsteiger auch über die bayrischen Landesgrenzen hinaus zu einer absoluten Legende machte. Einem „Fußballgott“.

Doch es ist nur das Bild des Sportlers Bastian Schweinsteiger, das hierzulande wohl fast jeder kennt. Um die komplette Geschichte des inzwischen 35-Jährigen zu erzählen, hat sein Freund Til Schweiger zusammen mit Regisseur Robert Bohrer eine Dokumentation über den Ex-Profi produziert. In Anlehnung an Schweinsteigers Rückennummern auf Vereinsebene (31) und in der Nationalelf (7) trägt sie den Namen „Schw31ns7eiger. Memories – von Anfang bis Legende“. Ab Freitag ist sie bei Amazon Prime zu sehen und bietet den Zuschauern spannende Einblicke in das Leben des 121-maligen Nationalspielers. Vom Kindesalter über die ersten Profijahre, in der er noch durch gefärbte Irokesen-Frisuren auffiel, bis ins Hier und Jetzt, wo er seine grauen Haare nicht verbirgt.

Hoeneß: „Da hat’s mich vom Bett gehauen“

„Das Wichtigste sind Erinnerungen“, sagt Schweinsteiger. „Ich will irgendwann mal zu Hause sitzen und mit Familie und Freunden über Erinnerungen sprechen – aus München, Manchester, Chicago und Brasilien.“ Und von solchen Erinnerungen ist die Dokumentation geprägt, bei der neben der Familie auch viele Fußball-Größen zu Wort kommen, die seinen Weg bis in die Weltspitze maßgeblich geprägt haben. Es wirkt, als wolle der Schauspieler und Produzent Til Schweiger seinem Kumpel nun auch ein filmisches Denkmal setzen.

In den 112 Minuten bleibt auch der Druck auf die Tränendrüse nicht aus. Denn die zum Teil wirklich privaten Anekdoten und Geschichten von Schweinsteiger und seinen Weggefährten lassen den Ex-Profi menscheln. „Da hat’s mich vom Bett gehauen“, beschreibt etwa Uli Hoeneß den Tag des WM-Finales 2014, das er allein im Gefängnis geschaut hatte. Im Moment seines größten Triumphes dachte der damalige Bayern-Profi an seinen Förderer und dankte ihm für seine jahrelange Unterstützung. „Es war eines der eindrücklichsten Erlebnisse in meinem Leben. In so einer Situation gehen einem tausend Dinge durch den Kopf, und Basti kommt auf diese Idee. Das war unglaublich“, sagt Hoeneß mit tränengefüllten Augen.

Schwer gezeichnet: Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014. Foto: Getty Images

Schweinsteigers Karriere war geprägt von Dramatik

Unter anderem acht Meistertitel, sieben Triumphe im DFB-Pokal und den Gewinn der Champions League feierte Schwein­steiger in seiner Zeit in München, doch geprägt war seine Karriere auch von Dramatik. So war es ausgerechnet der Ur-Bayer, der im Elfmeterschießen des Champions-League-Finales 2012 nur den Pfosten traf. Statt im „Finale dahoam“ zu triumphieren, jubelte der FC Chelsea. „Ich konnte es nicht glauben und nicht mehr rückgängig machen“, sagt er heute über seinen vergebenen Elfmeter. „Der große Traum war einfach geplatzt, und ich habe mich sehr verantwortlich gefühlt. Auch Wochen danach.“

Den Traum vom Henkelpott konnte er sich ein Jahr später doch noch erfüllen, als die Bayern Borussia Dortmund im Finale der Königsklasse in London mit 2:1 besiegten. Der WM-Triumph in Rio 2014 krönte seine Karriere schließlich endgültig. Nach zwei sportlich durchwachsenen Jahren bei Manchester United ließ er seine Laufbahn zwischen 2017 und 2019 in den USA bei Chicago Fire ausklingen.

„It’s over“, rief er im vergangenen Jahr den Teamkollegen in Chicago mit zittriger Stimme zu. Das mag für die aktive Laufbahn zutreffen, doch dank der Leistungen für Deutschland wird das Vermächtnis des Bastian Schweinsteiger so schnell nicht vergessen werden. Der Film „Schw31ns7eiger. Memories – Von Anfang bis Legende“ zeigt, warum.