Dopingkontrolle im DFB-Teamhotel

Wolfsburg Kontrolleure der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) haben Doping-Tests bei der deutschen Nationalmannschaft vorgenommen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund in einer Mitteilung erklärte, habe das Team am Dienstagabend den unangemeldeten Besuch bekommen. Bei der Trainingskontrolle im Teamhotel in Wolfsburg seien von insgesamt zehn Nationalspielern Urin- und Blutproben genommen worden.

Die DFB-Auswahl spielt an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan. Am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) kommender Woche tritt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich an.