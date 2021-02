Drexler bereut Spruch: "Nur Spacken nennen andere Spacken"

Köln. Der Kölner Profi Dominick Drexler hat sich für seine Beleidigung der eigenen Fans entschuldigt. Dabei machte er sich selbst zum "Spacken".

Offensivspieler Dominick Drexler vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat mit einer weiteren Aktion Reue für seinen „Spacken“-Spruch gegen die eigenen Fans gezeigt. Am Mittwochmorgen erschien der 30-Jährige mit einem bedruckten Sweatshirt am Trainingsgelände, „Nur Spacken nennen andere Spacken“, war dort zu lesen. Darunter standen die Schlagwörter #sorry! und #ausfehlernlernen.

Drexler hatte bei der Bus-Abfahrt der FC-Profis zum Derby bei Borussia Mönchengladbach (2:1) eine Pyro-Show der Kölner Fans kommentiert und die Anhänger dabei als „Spacken“ bezeichnet. Die Aussage geriet an die Öffentlichkeit, weil ein Video aus dem Inneren des Busses im Internet auftauchte. Weltmeister und FC-Legende Lukas Podolski schrieb bei Twitter: "Unfassbar. Wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient."

Geldstrafe soll wohltätigen Zwecken zugeführt werden

Noch am Samstag vor dem Spiel veröffentlichte der Klub eine Entschuldigung Drexlers. Am Abend nach dem Derby traf sich der gebürtige Bonner zudem mit Fanvertretern, um über sein Verhalten zu sprechen. Das berichtete der Express. Manager Horst Heldt hatte nach dem Eklat eine Geldstrafe angekündigt, die Summe soll wohltätigen Zwecken zugeführt werden. (sid)