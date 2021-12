Dringende Geschäfte: Deshalb verließ Bayerns Pavard das Feld

München. Kuriose Szene beim Spiel des FC Bayern. Benjamin Pavard verschwindet während des Spiels gegen Wolfsburg aufs Klo und sorgt für Lacher im Netz.

Im Spiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg lief die 84. Minute, als Bayern-Spieler Benjamin Pavard das Spielfeld verließ. Ein Grund dafür war erst einmal nicht ersichtlich. Ersichtlich war nur: Der Franzose hatte es eilig. Er musste anscheinend aufs Klo. In der 88. erschien er wieder aus dem Spielertunnel. Zu spät, während seiner Abwesenheit hatte Trainer Julian Nagelsmann ihn schon ausgewechselt gegen Malik Tillmann. Der hätte eigentlich Jamal Musila ersetzen sollen...

Eine kuriose Szene - und der Spott in den Sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten. "Pavard hat sich beim FC Bayern einfach mal verpisst. Kann passieren", lautete einer der ersten Twitter-Kommentare. "Geht Pavard gerade kurz pinkeln und denkt sich so: Ach wir schaffen die Wolfsburger auch zu zehnt? Die brauchen mich nicht", witzelte ein anderer. Ein weiterer Kommentar: "Pavard geht während des Spiels auf Klo. Ich dachte, so etwas gibt es nur in der vierten Kreisklasse."

Im Kicker-Live-Ticker hieß es süffisant: "Das Spiel läuft - und Pavard bewegt sich aufs stille Örtchen. Das sagt schon alles über das Spiel aus."

