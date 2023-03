Eberl will im ZDF nicht über Gladbach sprechen - jetzt kommt Schalke-Profi Bülter

Mainz. Max Eberl sollte im ZDF-Sportstudio auftreten. Doch Leipzigs Sportchef will nicht über Gladbach sprechen. Der Sender entspricht dem Wunsch nicht.

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl wird am kommenden Samstag nicht wie geplant im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF auftreten. Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte, habe die Redaktion Eberls Wunsch, bestimmte Themen („Causa Gladbach“) weitgehend auszuklammern, nicht entsprechen können. Alternativer Studiogast wird Angreifer Marius Bülter von Leipzigs Ligarivalen Schalke 04 sein.

Eberl äußerte sich in einer Stellungnahme. In den vergangenen Wochen – gerade rund um das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach – hätten einige emotionale Themen abseits des Platzes sehr viel Raum in der öffentlichen Diskussion eingenommen. „Ich habe mich diesen Themen gestellt, obwohl ich mit ihnen eigentlich längst abschließen wollte. Vielmehr wurde es mir teilweise so ausgelegt, als würde ich die Diskussionen aktiv anheizen wollen. Das war, bei aller Emotion, nicht meine Absicht“, sagte Eberl.

Eberl will „Haken an das Thema setzen“

Für die vom Sportstudio-Team beabsichtige erneute Berichterstattung über das Thema Gladbach habe er „volles Verständnis, wenn ich mich in ihre Perspektive versetze“, sagte Eberl. Aus seiner Sicht sei aber mehrfach alles gesagt worden: „Ich möchte es nun dabei belassen, einen Haken an das Thema setzen und nach vorne blicken.“

Schalkes Marius Bülter am Ball. Foto: firo

Eberl hatte Gladbach im Januar 2022 nach 23 Jahren als Spieler und Sportdirektor wegen gesundheitlichen Problemen verlassen und im vergangenen Dezember bei RB angeheuert. Beim ersten Wiedersehen mit der Borussia in seiner neuen Funktion war der 49-Jährige am vergangenen Wochenende von einzelnen Gladbach-Fans scharf attackiert und auch übel beleidigt worden. Leipzig gewann die Partie 3:0. (sid)

