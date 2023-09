Echter Titelkonkurrent für FC Bayern - „Geiler Abend“

München Leverkusen verteidigt die Tabellenspitze und zeigt, dass die Werkself in dieser Saison ein ernster Titelkonkurrent des FC Bayern werden könnte. Ein Ex-Münchner an der Seitenlinie gibt den Weg vor.

Über die Frage, ob Bayer 04 Leverkusen im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft ein ernsthafter Konkurrent für den Serienchampion werden könnte, mochte Thomas Tuchel in der Nacht zum Samstag nicht philosophieren. „Da habe ich keine schlaue Antwort drauf. Es ist ein Marathonlauf“, sagte der Trainer des FC Bayern, der durch das 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel am Freitagabend in München den Sprung an die von der Werkself besetzte Tabellenspitze verpasste. Am Ende bekomme jeder das, was er verdiene, meinte Tuchel.

Nach der frühen Führung durch Superstar Harry Kane (7. Minute) waren die Gäste mit einem Traumfreistoß von Alejandro Grimaldo (24.) eindrucksvoll ins Spiel zurückgekommen. Leon Goretzka (86.) ließ die Bayern-Fans abermals jubeln. Doch Argentiniens Weltmeister Exequiel Palacios (90.+4) sicherte Leverkusen mit einem nach Videobeweis verhängten Foulelfmeter den Punkt in einer packenden Schlussphase. Anders als so oft schlichen die Gäste also nicht im „Vizekusen“-Stil als Verlierer in der Allianz Arena vom Rasen, sondern schlugen gleich zweimal eindrucksvoll zurück.

„Zweimal hier zurückzukommen, verdient Respekt“, sagte Mittelfeldakteur Granit Xhaka. „Es ist noch sehr früh, so groß zu reden, aber wir haben wirklich ein gutes Spiel gezeigt.“ Trainer Xabi Alonso lobte die Mentalität seiner Mannschaft. „Es war nicht einfach, nach dem zweiten Tor zurückzukommen“, sagte der Baske, der von 2014 bis 2017 für den FC Bayern gespielt hatte. Unter ihm ist Bayer weiter gereift. „Wir müssen weitermachen, das ist ein Prozess“, sagte Alonso.

Nachdem sich die Münchner in der Vorsaison erst am letzten Spieltag den Titel vor Borussia Dortmund gesichert hatten, macht der Start in die neue Spielzeit den Fußballfans in Deutschland wieder Hoffnung auf Nervenkitzel im Meisterschaftskampf. „Die Saison fängt erst an, wir freuen uns auf eine spannende“, sagte Bayern-Neuzugang Konrad Laimer.

Das mitreißende 2:2 in der mit 75 000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena war auf jeden Fall Werbung für die Bundesliga. „Für die Zuschauer war es, glaube ich, ein geiler Abend“, sagte der Leverkusener Jonas Hofmann. „Die Erwartungen an ein Topspiel haben beide Mannschaften erfüllt.“

In der Tabelle belegen Bayer und Bayern mit je 10 Punkten die Plätze eins und zwei. Mehrere Teams um die Champions-League-Teilnehmer Leipzig und Union Berlin können am Wochenende bis auf einen Punkt an das Spitzenduo heranrücken.