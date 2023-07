Edwin van der Sar nach Gehirnblutung auf Intensivstation

Amsterdam Der frühere Geschäftsführer und Keeper des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar, hat eine Gehirnblutung erlitten.

Der 52-Jährige befinde sich im Krankenhaus auf der Intensivstation und sein Zustand sei stabil, teilte der Verein mit. „Alle bei Ajax wünschen Edwin eine schnelle Genesung. Wir denken an dich.“ Sobald es konkretere Informationen gebe, werde man weiter informieren.

Wie die Zeitung „De Telegraaf“ berichtete, wurde van der Sar während eines Urlaubs in Kroatien von der Gehirnblutung getroffen. Von einer kroatischen Insel aus sei er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Nach einer enttäuschenden Saison hatte Van der Sar sich zum 1. Juni von seinem Posten als Geschäftsführer bei Ajax verabschiedet. Nach fast elf Jahren in der Direktion sei er leer, er wolle zur Ruhe kommen und Abstand gewinnen, hatte er mitgeteilt. „Wir haben sehr schöne Dinge mitgemacht, aber es ist auch eine unglaublich schwere Periode gewesen.“

Ajax Amsterdam hatte in der letzten Spielzeit keinen Titel gewonnen und in der heimischen Liga nur den dritten Platz erreicht. Der 52-jährige Van der Sar hatte als Keeper zahlreiche nationale und internationale Erfolge mit Ajax erzielt und gilt daher als Clubikone. Er war auch Torwart für Manchester United und die niederländische Nationalmannschaft aktiv.