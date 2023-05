Eintracht-Coach Glasner vor Halbfinale: „Wollen nach Berlin“

Eintracht-Trainer Oliver Glasner will nach Berlin.

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat nach neun Bundesligaspielen ohne Sieg die Zuversicht auf einen Erfolg im Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) beim VfB Stuttgart nicht verloren.

„Wir wollen ins Finale nach Berlin und werden alle Kräfte in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel geben“, sagte der 48-jährige Österreicher trotz des enttäuschenden 1:1 gegen den FC Augsburg zwei Tage zuvor. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Vielleicht lag es an dem Pokal-Gen.“

Es gebe noch Spieler im Team, die den DFB-Pokalsieg 2018 und den Europa-League-Sieg 2022 erlebt hätten. „Das prägt sich im Herzen ein. Wenn man das miterlebt hat, macht es einen schon etwas süchtig“, meinte Glasner.

Seine Hoffnung auf das Weiterkommen wird verstärkt durch die Nachricht, dass der französische Stürmer Randal Kolo Muani vielleicht doch mitwirken kann. Der Vizeweltmeister hatte gegen Augsburg wegen Adduktorenprobleme pausieren müssen. Auch Linksverteidiger Evan Ndicka, der zwei Wochen kaum trainieren konnte, ist wieder zurück und eine Option.