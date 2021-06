Live! EM: Dänemark hofft gegen Russland auf Happy End

Kopenhagen. Mit besten Wünschen von Christian Eriksen und erneuter Gänsehautatmosphäre will Dänemark das Achtelfinale erreichen. Der Live-Ticker!

Bevor sich Christian Eriksen zur Erholung in seine Villa im Odenser Nobelstadtteil Hunderup zurückzog, half er noch seinen Mitspielern bei der Verarbeitung der dramatischen Ereignisse. Sein Besuch im Teamcamp in Helsingör löste in den Köpfen der tapferen dänischen Fußballhelden etwas aus. „Die Atmosphäre ist jetzt ein bisschen anders“, sagte Trainer Kasper Hjulmand: „Es fühlt sich ein bisschen so an, als beginnt die EM jetzt. Es fühlt sich jetzt wie eine normale Situation an.“

Es habe einigen Spielern „sehr viel bedeutet“, Eriksen in die Augen sehen zu können. Dieses gute Gefühl gelte es in das Herzschlagfinale der Gruppe B mitzunehmen. „Wir werden bereit sein für eine magische Nacht“, kündigte Hjulmand forsch an. Die wird auch nötig sein. Denn gegen Russland (21.00 Uhr/ARD) hilft den Dänen nach ihrem mehr als unglücklichen Fehlstart nur ein Sieg.

Für ein Weiterkommen des Weltranglistenzehnten muss einiges zusammenkommen. Lediglich Rang drei können die Dänen aus eigener Kraft erreichen, für Gruppenplatz zwei bräuchte es eine Niederlage von Finnland gegen das bereits qualifizierte Belgien im Parallelspiel. Dann käme es zu einem Dreiervergleich, den Dänemark mit jedem Sieg mit mindestens zwei eigenen Toren für sich entscheiden würde. (sid)

