Live! Baumgartner bringt Österreich in Führung

Bukarest. Österreich könnte erstmals das Achtelfinale einer Fußball-EM erreichen. Voraussetzung: ein Sieg gegen die Ukrainer. Der Live-Ticker!

Mit martialischen Worten hat Ukraines Verteidiger Ilja Sabarny Österreich im letzten Gruppenspiel bei der Fußball-EM einen harten Kampf angesagt. „Wir werden nur auf Sieg spielen. Wir werden die drei Punkte mit unserem Blut erringen“, sagte der Abwehrspieler von Dynamo Kiew vor der Partie am Montag (18 Uhr/ARD und Magenta TV). Der Ukraine würde bereits ein Unentschieden für Platz zwei in der Gruppe C und damit zum sicheren erstmaligen Einzug ins EM-Achtelfinale reichen. „Aber das kann nur ein bisschen Ruhe geben. Wenn man versucht, auf Unentschieden zu spielen, sollte man am besten gar nicht erst antreten“, betonte Sabarny.

Auch mit einer Niederlage hätte die Ukraine noch die Chance aufs Weiterkommen als einer der besten vier Gruppendritten. Trainer Andrej Schewtschenko hatte seinen Spielern bereits zuvor jegliche Gedanken daran verboten, möglicherweise auf Unentschieden spielen zu wollen.

Österreichs Fußball-Experten sehen Rückkehrer Marko Arnautovic nach seiner Sperre in der Pflicht. „Viel erwarte ich mir jedenfalls von Marko Arnautovic“, schrieb der frühere Kapitän und Ex-Bundesligaprofi Christian Fuchs in der „Kronen Zeitung“. „Er hat mit seinem "Schimpf-Jubel" und der damit verbundenen Sperre der Mannschaft natürlich geschadet, ist damit dem Team einiges schuldig – heute muss er im Angriff die Fäden ziehen, seiner Rolle als Führungsspieler gerecht werden.“ (dpa)

Weitere Infos zur EM gibt es hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: EM