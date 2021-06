Ungarn sendet mit vollem Stadion das ganz falsche Signal

Schön, dass bei der EM wieder Zuschauer auf den Rängen sind. Schlecht, dass Ungarn voll ins Risiko geht. Ein Kommentar

Natürlich ist es erfreulich, in den Stadien wieder Menschen zu sehen und zu hören, ihre Reaktionen wahrzunehmen. Jubel, Stöhnen, Pfiffe – all das, was unter dem Begriff Atmosphäre zusammengefasst wird, hatte bei den Geisterspielen so sehr gefehlt. Da die Inzidenzwerte in vielen Ländern bei weitem nicht mehr so bedrohlich wirken wie noch vor wenigen Monaten, scheint die Teilöffnung der Arenen ein überschaubares Risiko zu sein. Es dabei nicht zu übertreiben, ist kluge Taktik.