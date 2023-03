Erneut Zusammenstöße von Neapel-Ultras mit Polizei

Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Neapel In Neapel ist es in der Nacht erneut zu Zusammenstößen von Hooligans mit der Polizei gekommen.

In Neapel ist es in der Nacht erneut zu Zusammenstößen von Hooligans mit der Polizei gekommen.

Wie italienische Medien berichteten, versuchten Anhänger des SSC Neapel zum Teamhotel von Eintracht Frankfurt vorzudringen. In der Nähe waren auch viele Fans des Fußball-Bundesligisten abgestiegen und machten sich laut Nachrichtenagentur Ansa bereit, mit Bussen aus der Stadt gebracht zu werden. Die Napoli-Ultras zündeten demnach Feuerwerkskörper und warfen Steine auf die Einsatzkräfte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an dem Hotel.

Am Nachmittag hatten sich Anhänger der Eintracht und von Neapel in der Innenstadt bereits gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League, das Neapel mit 3:0 gewann, waren Eintracht-Fans im Stadion nicht zugelassen.