Es bewegt sich gerade etwas in der Nationalmannschaft

Essen. Die deutsche Nationalmannschaft steht dicht vor der Qualifikation zur WM 2022 in Katar. Der Trainerwechsel wirkt sich positiv aus. Ein Kommentar.

Natürlich ist nicht schlagartig alles anders geworden, seit der Bundestrainer Hansi Flick heißt. Als die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend gegen Rumänien plötzlich mit 0:1 zurücklag, fühlte man sich durchaus an die letzten Jahre der Ära Löw erinnert. Vorne zu wenig Klarheit in den Aktionen, hinten zu wenig Abstimmung – es dauerte, bis das deutsche Team Lösungen fand. Man kann es nicht wissen, nur vermuten: Aber wenn wir uns nur mal an das 1:2 gegen Nordmazedonien im März in Duisburg erinnern, kann schon der Gedanke aufkommen, dass ein Spiel wie das gegen Rumänien noch vor wenigen Monaten eher nicht erfolgreich ausgegangen wäre.

Neue Mentalität im DFB-Team auf Trainerwechsel zurückzuführen

Das genau unterscheidet das Flick-Team vom Löw-Team: Es ist jetzt aktiver, es hält das Tempo hoch, es lässt nicht nach, bis sich der dann auch verdiente Erfolg einstellt. In Hamburg war deutlich zu erkennen, dass die Mannschaft den unbedingten Willen hatte, dieses Spiel umzubiegen und zu gewinnen. Und da sie personell nicht im großen Stil verändert wurde, lässt sich die neue Mentalität auf den Trainerwechsel zurückführen.

Bundestrainer Hansi Flick lobte nach dem 2:1 gegen Rumänien Leon Goretzka und Joshua Kimmich als "Taktgeber" der Mannschaft. Foto: dpa

Es bewegt sich gerade etwas in Deutschlands Bestenauswahl, das weit hinausgeht über die taktischen Kniffe des neuen Trainers, der ihr Ball-Eroberungen weit vorne und konsequentes Aufrücken verordnet hat. Dieses mutigere, auch riskantere Spiel wird von neuen Leistungsträgern gelebt. Nach dem Rücktritt des Taktgebers Toni Kroos ist ein jüngeres Kraft- und Denkzentrum im Mittelfeld entstanden, Joshua Kimmich und Leon Goretzka schwingen sich zu Führungsspielern auf. Sie vereinen Dynamik mit Übersicht, und vor allem übertragen sie ihren Geist auf das Team. Diese Generation Mitte 20, zu der auch Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner und Niklas Süle zählen, hat mit dem Nationalteam noch nichts gewonnen. Und zeigt den Ehrgeiz, dies zu ändern.

Ist die deutsche Nationalmannschaft mit Blick auf die WM Ende 2022 in Katar schon titelreif? Natürlich nicht, dafür muss sie erst konstant bleiben. Aber dieses Team bietet wieder Anlass für Optimismus. Und damit ist schon einiges erreicht nach drei wenig fortschrittlichen Jahren. Es ist ohnehin klüger, erst einmal an diesem Montag auf Nordmazedonien zu schauen. Da ist schließlich noch etwas gutzumachen.