eSport: Warum auch Gareth Bale und Mesut Özil aktiv sind

Essen. Superstars wie Gareth Bale und Mesut Özil wissen nicht nur auf dem Rasen zu überzeugen. Auch auf der Konsole haben sie eigene eSport-Teams.

Mit Finalspielen kennt sich Real Madrid-Star Gareth Bale aus. Bereits dreimal gewann der 30-jährige Waliser als Spieler die Klub-WM. Fast hätte er sich diesen Titel auch in der virtuellen Welt geholt. Sein neues Team „Eleven esports“ schaffte es beim FIFA eClub World Cup 2020 in Mailand bis ins Finale. Dort scheiterte man am nordamerikanischen Team Complexity Gaming mit 3:6 – Punkten. Bei diesem neue gestarteten Wettberwerb waren die 24 weltbesten Mannschaften an den Start gegangen.

Auch Borussia Mönchengladbach hatte teilgenommen und das Viertelfinale erreicht. An den drei Tagen erlebten die Fans viele spannende FIFA-Partien in 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Duellen, an deren Ende sich die Spieler ‘Joksan’ und ‘MaXe’ vom Complexity-Team über ein Preisgeld von USD 40.000 sowie 2.000 Global Series-Ranglistenpunkte freuen konnten. Bale hatte erst Anfang Februar bekanntgegeben, dass er beim im November 2019 gegründeten Eleven -Team einsteigen wird. „Ich hatte Glück, weil ich schon früh Fussballprofi geworden bin und für einige der besten Klubs der Welt gespielt habe“, sagte er damals auf FIFA.com: „Ich möchte Gamern aus der ganzen Welt ein optimales professionelles Umfeld bieten und im eSport etwas Nachhaltiges aufbauen.“Der Offensivmann kündigte bereits an, dass er auch in andere Spiele wolle als FIFA.

Auch Antoine Griezmann und Mesut Özil haben eSport-Mannschaften

Viele Fußball-Stars beschränken sich schon jetzt nicht nur auf die Fußballsimulation. Die von Barca-Superstar Antoine Griezmann gegründete „Grizi Esport“ sucht momentan neben FIFA in fünf Spiele-Titeln Gamer: „Fortnite, „Counter Strike“, „League of Legends“ und „Rainbow Six“. Der frühere Nationalspieler Mesut Özil verpflichtete mit Fortnite-Weltmeister „Nyhrox“ einen echten Star der Szene.Der junge Gamer hat bei Twitter über 138000 Follower.

Voll auf Fußball setzt hingegen Nuru Sahin. Seit einigen Monaten engagiert sich der ex-Dortmunder beim türkischen Team ´futobolist. Damit macht er dem amtierenden Virtual-Bundesliga-Meister Werder Bremen sozusagen Konkurrenz im eigenen Haus. Dass Sahin auch die Konsole beherrscht, musste vor Michael Bittner erfahren, der aktuell wohl stärkste deutsche Spieler. „Megabit“ verlor vor ungefähr drei Jahren im Rahmen eines FIFA-Turniers in Istanbul gegen den Deutsch-Türken. Zwar gelang ihm später die Revanche. Doch man sieht: Die Unterschiede zwischen echter und virtueller Welt sind kleiner als man denkt.