Essener Oberliga-Torwart buhlt um RTL-Bachelorette

Essen. Erneut nimmt ein Essener Fußballer an einer Reality-Show teil. Alexander Golz, Torwart der SF Niederwenigern, buhlt bald um die Bachelorette.

Eigentlich hütet Alexander Golz in seiner Freizeit die Tore von Oberligist Sportfreunde Niederwenigern. Der 24-Jährige stand in dieser Saison zweimal zwischen den Pfosten der Hattinger. In den kommenden Wochen ist Golz aber auch noch anderweitig prominent zu sehen: Der gebürtige Essener nimmt nämlich an der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" teil, wo 20 Männer um die Gunst der diesjährigen Bachelorette buhlen - in diesem Fall die 24-jährige Melissa.

Am Mittwochvormittag stellte RTL die Kandidaten für die neue Staffel, die am 14. Oktober beginnt, auf der eigenen Homepage vor. Dabei heißt es über Golz, dass er sich über die anderen Männer auf der Jagd nach den Rosen keine Sorgen macht. Denn als Torwart in der Oberliga kenne er Konkurrenzsituationen. "Was für ich zählt, ist die letzte Rose. Entweder bin ich der Gewinner oder ich gehöre zu den 19 Verlierern", wird Golz beim TV-Sender zitiert. Vor seiner Zeit in Niederwenigern spielte Golz beim FC Kray und ESC Rellinghausen.

Weitere Essener Spieler waren im Reality-TV zusehen

Golz ist nicht der erste Fußballer aus dem Revier, der einen Abstecher ins Reality-Fernsehen wagt. Erst im Frühjahr 2019 war Robin Riebling, damals Spieler von ETB SW Essen, mit seiner Freundin in der Kuppelshow "Temptation Island" zu sehen. Inzwischen spielt Riebling bei ETB-Ligakonkurrent FSV Duisburg - und flog dort im direkten Duell am vergangenen Sonntag vom Platz.

Auch Andy Wehmöller, Torhüter des TC Freisenbruch, war 2019 in einer TV-Sendung zu sehen: Er nahm an der Pro7-Show "Get The Fuck Out of my House" teil. Im Jahr 2017 war Silvain Wirkus Kandidat bei der RTL-2-Show "Love Island". Damals spielte Wirkus für Blau-Weiß Mintard, inzwischen ist er bei der SG Essen-Schönebeck aktiv.