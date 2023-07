Ex-Schalke-Torwart Alexander Nübel vor Bayern-Abschied - zwei Klubs im Rennen

München. Das Kapitel FC Bayern ist für Alexander Nübel wohl bald beendet. Der frühere Schalke-Torwart wird nicht nach München zurückkehren.

Torwart Alexander Nübel steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor seinem Abschied vom FC Bayern. Wie die „Sport Bild“ am Dienstag berichtete, sollen der VfB Stuttgart und ein weiterer europäischer Club im Rennen um eine Verpflichtung des 26-Jährigen sein. Um welchen Verein es sich dabei handelt, blieb offen. Demnach wurde Nübel auch vom Medizincheck freigestellt, den er eigentlich am Donnerstag in München absolvieren sollte.

Alexander Nübel kann sich Bundesliga-Wechsel vorstellen

Nübels Berater Stefan Backs hatte zuletzt gesagt, dass die Premier League oder ein internationaler Top-Club mögliche Ziele seien. „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau“, sagte Backs. Nach „Sport Bild“-Informationen könne sich Nübel auch einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen, dann aber nur nach Stuttgart. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte vergangene Woche gesagt, dass man sich mit „vielen Themen“ beschäftige, eine Verpflichtung von Nübel aber als „sehr unrealistisch“ bezeichnet.

Nübels Abschied vom FC Bayern wird schon lange erwartet. Der Schlussmann hatte immer betont, sich nicht mit einer Reservistenrolle hinter Manuel Neuer zufriedengeben zu wollen. „Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist“, äußerte Backs. Auch wenn hinter Neuers aktueller Form noch ein Fragezeichen steht, dürfte Nübel wenig Perspektive auf viele Einsatzminuten im FCB-Trikot haben.

Alexander Nübel ging als Schalke-Kapitän nach München

Nübel war Mitte 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Auf Schalke hatte die Kapitänsbinde erhalten, zum Verbleib konnten ihn die S04-Verantwortlichen damit aber nicht bewegen. Ihm blieb aber nur die Rolle des Ersatzmanns hinter Nationaltorwart Neuer. Daher hatte er sich nach Monaco ausleihen lassen und war dort Stammkraft. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Mitte 2025. Er wird den Münchnern im Falle eines Wechsels also eine Ablöse einbringen.

Schalke in Mittersill: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball