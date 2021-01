Ex-Schalker Avdijaj darf Emmen verlassen - Wechsel nach Zypern?

Essen. Der FC Emmen plant nicht mehr mit Donis Avdijaj. Der ehemalige Schalker könnte wohl noch im Winter nach Zypern zu AEL Limassol wechseln.

Der ehemalige Bundesligaprofi Donis Avdijaj steht vor einem Abschied vom niederländischen Erstligisten FC Emmen. Nur drei Monate nachdem der 24-Jährige einen in Emmen einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hatte, stehen die Zeichen kurz vor Ende des Winter-Transferfensters wieder auf Trennung.

„Er ist nicht der geduldigste Spieler, deshalb haben wir ihm den Raum gegeben, einen anderen Verein zu finden“, bestätigte Emmens Geschäftsführer Ronald Lubbers gegenüber dem niederländischen Portal „Voetball International“.

Donis Avdijajs Abgang nur noch eine Frage der Zeit

Der 24-Jährige kam während seiner kurzen Zeit in Emmen zu zehn Pflichtspieleinsätzen (dreimal Startelf). Bei den vergangenen beiden Ligaspielen saß der Offensivmann zweimal 90 Minuten lang auf der Bank, für ihn startete der erst im Januar verpflichtete Kerim Frei – einer von insgesamt vier Winterneuzugängen. Das passte dem Kosovaren offenbar gar nicht.

„Natürlich hat Donis in den letzten Tagen eine Reihe von Spielern gesehen und angefangen, einige Fragen dazu zu stellen“, verriet Lubbers, der während der Gespräche aber offenbar auch Sympathien für Avdijaj entwickelt hatte: „Er war einmal ein Megatalent bei Schalke 04, dann trat er ins Rampenlicht und einige Dinge passierten um ihn herum“, betonte der Geschäftsführer. „Wenn Sie seine persönliche Situation kennen würden, würden Sie verstehen. Ich habe gehofft, dass es für uns anders gekommen wäre. Leider sieht es so aus, als würden sich die Dinge ändern. Er kann nach einem neuen Verein suchen und wir warten auf seine Nachricht.“

Ex-Schalker Avdijaj vor Wechsel zu AEL Limassol

Wie die niederländische Regionalzeitung Dagblad van het Noorden bereichtet, sei Avdijaj bereits auf dem Weg nach Zypern, um dort einen Vertrag bei AEL Limassol zu unterschreiben.

Donis Avdijaj is op weg naar Cyprus, om een transfer naar AEL Limassol af te ronden. Ook Sekou Sidibé, Behadil Sabani, Collin Seedorf en Desevio Payne lijken FC Emmen te gaan verlaten. #fcemmen #aellimassol👇🏻 https://t.co/bz9U4IGiLl — Jonathan Ploeg (@JonathanPloeg) January 30, 2021

Avdijaj zählte einst auf Schalke zu den vielversprechendsten Talenten. Nach seinen Leihen zu Sturm Graz und Roda Kerkrade verließ er Königsblau im Sommer 2018 endgültig und schloss sich dem niederländischen Erstligisten Willem II an. Anschließend spielte der gebürtige Osnabrücker noch für Trabzonspor in der Türkei und den FC Heart of Midlothian (Schottland). Dort wie auch beim FC Emmen konnte Advijaj aber nie alt werden (mit rh)