Ex-Schalker Draxler verlängert bei PSG: „Ich liebe Paris“

Paris. Julian Draxler hat seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2024 verlängert. Der frühere Schalke-Profi schwärmt von dem Klub und der Stadt.

Julian Draxler hat Gerüchte um eine mögliche Rückkehr in die Fußball-Bundesliga beendet und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2024 verlängert. Das teilte der französische Spitzenklub am Montagabend mit.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, ich liebe diesen Klub und die Stadt Paris. Ich freue mich, mit so großartigen Spielern für ein Team wie dieses zu spielen. Ich bin sehr froh, hier verlängert zu haben“, sagte der 27-Jährige.

Mehr Einsätze unter Tuchel-Nachfolger Pochettino

Mittelfeldspieler Draxler, der 2017 vom VfL Wolfsburg an die Seine gewechselt war, war in der vergangenen Saison unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel nicht über eine Reservistenrolle hinaus gekommen und in der Folge auch mit Klubs aus Deutschland in Zusammenhang gebracht worden.

Unter Tuchels Nachfolger Mauricio Pochettino, seit Ende Dezember in der Verantwortung bei PSG, erhält der frühere Profi des FC Schalke 04 aber wieder mehr Spielanteile. In der laufenden Spielzeit absolvierte der 56-malige Nationalspieler 24 Liga-Spiele. Der Weltmeister von 2014 erzielte vier Tore und verbuchte drei Assists.

PSG-Gespräche mit Weltmeister Mbappé

Draxlers Vertragsverlängerung reiht sich in mehrere PSG-Personalentscheidungen in den vergangenen Wochen ein. Zuletzt hatte sich der Brasilianer Neymar bis 2025 an den Verein gebunden. Auch die Arbeitspapiere des Argentiniers Angel Di Maria sowie des Ex-Münchners Juan Bernat und Torhüter Keylor Navas dehnte der Hauptstadtklub zuletzt aus. Mit Weltmeister Kylian Mbappé sollen derzeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen. (fs/sid)

