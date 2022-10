Ex-Schalker Malick Thiaw wird nach Debüt für AC Mailand gefeiert

Gelsenkirchen. Malick Thiaw stand am Sonntag erstmals für die AC Mailand auf dem Rasen. Bei seinem Debüt sorgte der frühere Schalke-Verteidiger gleich für Schlagzeilen.

Lange musste sich Malick Thiaw gedulden. Am Sonntag war es dann endlich soweit: Der 21-Jährige, der an den ersten drei Bundesliga-Spieltagen noch für Schalke 04 spielte, feierte sein Debüt für die AC Mailand. Dabei geriet der 21 Jahre alte Innenverteidiger gleich in den Fokus und sorgte für positive Schlagzeilen.

Nachdem Thiaw sechsmal in Serie nur zuschauen durfte, wurde er beim Auswärtsspiel gegen Hellas Verona in der 83. Minute eingewechselt. Kurz zuvor war das 2:1 für Milan gefallen. Und obwohl Thiaw nur für wenige Minuten auf dem Rasen stand, hatte er mit zwei Aktionen wichtigen Anteil daran, dass sein Team den Sieg über die Zeit rettete.

Ex-Schalker Thiaw mit zwei Rettungstaten für Milan

Viele Zuschauer im Stadion hatten den Torschrei wohl schon auf den Lippen, als Veronas Fabio Depaoli in der 87. Minute auf Höhe des Fünfmeterraumes freie Bahn hatte und abzog. Doch Thiaw warf sich in den Schuss und vereitelte den wohl sicheren Ausgleichstreffer.

Und nur drei Minuten später folgte die nächste Rettungstat des gebürtigen Düsseldorfers. Denn auch der Abschluss eines Hellas-Stürmers aus kurzer Distanz wäre wohl im Tor gelandet. Thiaw hatte etwas dagegen: Knapp vor der Linie fuhr er das Bein aus und klärte zu Ecke. Wenig später war Schluss, Mailand feierte den dritten Sieg in Serie und festigte den dritten Tabellenplatz.

Vergleiche mit Liverpools Virgil van Dijk

Von vielen Fans wurde Thiaw in den Sozialen Medien überschwänglich für seine Taten gefeiert. Der U21-Nationalspieler wurde in Kommentaren auf Twitter gar mit Liverpools Virgil van Dijk oder dem früheren Milan-Verteidiger Jaap Stam verglichen.

Von der italienischen Presse gab es ebenfalls lobende Worte. "Mailand entdeckt eine neue Mauer", schrieb etwa die Gazzetta dello Sport, die Thiaws Blocks als entscheidend für den Sieg bezeichnete. "Er ist ein Junge, der ein großes Versprechen und Potenzial in sich trägt", hieß es weiter.

61 Einsätze für Schalke 04

Ein Bewerbungsschreiben für weitere Einsätze dürfte Thiaw jedenfalls abgegeben haben. "Ich denke, dass wenn ich meine Leistung zeige, ich auf gute Spielzeit kommen kann", sagte der Defensivmann, der 61 Mal für Schalke spielte und im Sommer angeblich rund zehn Millionen Euro Ablöse einbrachte, selbst vor knapp einem Monat gegenüber Sky. Wie Trainer Stefano Pioli über die Sache denkt, wird sich im Heimspiel gegen die AC Monza am nächsten Samstag zeigen.

