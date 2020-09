Ex-Schalker Philipp Max wechselt zur PSV Eindhoven

Augsburg/Eindhoven. Der FC Augsburg hat mit der PSV Eindhoven Einigung erzielt. Linksverteidiger Philipp Max soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren.

Der Wechsel von Philipp Max vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zur PSV Eindhoven ist offenbar perfekt. Der FCA hat mit dem Traditionsklub aus der niederländischen Eredivisie eine Einigung erzielt. Dies berichten mehrere Medien.

Die Ablöse für den Linksverteidiger, dessen Vertrag in Augsburg noch bis 2022 gelaufen wäre, soll mit Bonuszahlungen bis zu knapp zehn Millionen Euro betragen. Der 26-Jährige sollte noch am Dienstag den Medizincheck in Eindhoven absolvieren.

Hohe Ablöseforderungen des FC Augsburg

Der frühere Profi des FC Schalke 04, der drei Partien für die deutsche Olympia-Auswahl absolvierte, war 2015 vom Karlsruher SC zum FCA gewechselt. In 156 Pflichtspielen erzielte er 15 Tore bei 29 Vorlagen.

Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs Martin Max hatte schon einige Male einen Wechsel ins Ausland geplant. Bisher war ein Transfer aber immer an zu hohen Ablöseforderungen der Augsburger gescheitert. (fs/sid)