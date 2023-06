Fan-Sprecher: „Lebendige Fankultur“ bei EM 2024 entscheidend

Berlin Die DFB-Auswahl und die Fans - ein schwieriges Thema. Bei der EM 2024 kann das Verhältnis wieder besser werden, sagt ein Fan-Vertreter - unter bestimmten Voraussetzungen.

Das Fan-Bündnis „Unsere Kurve“ sieht die Heim-EM 2024 als Chance, das zuletzt schwierige Verhältnis zwischen Nationalmannschaft und den Anhängern zu verbessern. Daran müsse aber weiter gearbeitet werden.

„Die Stimmung rund um die Nationalmannschaft ist auf einem Tiefpunkt“, sagte Fan-Vertreter Markus Sotirianos der Deutschen Presse-Agentur. „Vor der EM 2024 stellen wir aber auch fest, dass die Kritik beim DFB gehört wird, und der Verband versucht, diese Nähe in Sachen Nationalmannschaft wieder herzustellen.“

Die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund hatten nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar zuletzt immer wieder eine Bringschuld eingestanden - insbesondere mit Blick auf das Heim-Turnier. An diesem Mittwoch, exakt ein Jahr vor dem EM-Eröffnungsspiel in München, trifft sich eine Delegation der EM-Organisatoren um Philipp Lahm in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

„Für eine erfolgreiche EM 2024 muss man sich auf eine junge und lebendige Fankultur einlassen. Stehplätze müssten zur EM weiter ausgebaut werden, Inklusion muss gelebt werden, Anstoßzeiten familienfreundlich gestaltet werden, statt alles auf die Karte TV-Rechteverkauf zu setzen“, sagte Sotirianos. „Öffentliche Trainings, Nahbarkeit, authentisches Auftreten und nicht nur vorgekautes Mediasprech sind weitere Punkte, die das Team Nationalmannschaft wieder lernen muss. Heute kann mit entschlossenen Schritten und dem Ohr am Puls der Fans eine EM 2024 gelingen, die auch in den Medien wieder gefeiert wird.“