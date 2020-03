FC Augsburg trennt sich von Trainer Martin Schmidt

Trainer Martin Schmidt wurde in Augsburg beurlaubt.

Augsburg. Bundesligist FC Augsburg hat seinen Trainer Martin Schmidt beurlaubt. Das gab der Verein am Montag nach der 0:2-Niederlage in München bekannt.

Der Tabellen-14. begründete die Entscheidung am Montag mit „der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen“, wie Geschäftsführer Stefan Reuter sagte. "Es wird immer wieder schwierige Phasen geben, die es zu überstehen gilt. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind“, erklärte der Ex-Nationalspieler.

„Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten. Der Verein steht immer über jedem Einzelnen. Daher wünsche ich dem FCA und dem Team alles Gute und hoffe, dass mit einem neuen Impuls die Wende gelingt“, wird Martin Schmidt auf der Internetseite der Augsburger zitiert.

Schmidt übernahm die Mannschaft am 10. April 2019 auf dem 15. Tabellenplatz. Mit 32 Punkten hielt die Mannschaft die Klasse. (dpa, fs)