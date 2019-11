Barcelona. Ousmane Dembélé muss beim Spiel gegen seinen Ex-Klub BVB den Platz verletzt verlassen. Jetzt veröffentlicht sein Klub die Diagnose.

FC Barcelona: Ex-BVB-Profi Dembélé fällt zehn Wochen aus

Ousmane Dembélé steht dem FC Barcelona voraussichtlich zehn Wochen nicht zur Verfügung. Wie der spanische Spitzenclub am Freitag mitteilte, erlitt der ehemalige Bundesliga-Profi beim Champions-League-Erfolg (3:1) des FC Barcelona gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund eine Verletzung der rechten Oberschenkelmuskulatur. Dembélé hatte beim 3:1-Sieg von Barcelona am Mittwochabend bereits nach 26 Minuten ausgewechselt werden müssen.

Das Verletzungspech des 22-Jährigen setzte sich damit fort. In dieser Saison bestritt Dembélé erst acht Pflichtspiele, viermal kam er in der Champions League, viermal in der spanischen Fußballmeisterschaft zum Einsatz. "Dembélé ist ein Problem für Barça", hatte die Zeitung "Sport" bereits kommentiert. Dembélé war im Sommer 2017 von Dortmund nach Barcelona gewechselt. Die Katalanen hatten 105 Millionen Euro Ablösesumme für den Offensivspieler bezahlt.

Coach Ernesto Valverde nahm den Angreifer aber in Schutz: "Es ist eine Schande, denn es ging ihm gut, und er hat gut trainiert", sagte er nach dem Sieg. Dembélé sei wegen der immer neuen Verletzungen sehr traurig: "Wir werden versuchen, uns um ihn zu kümmern." (dpa)