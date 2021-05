FC Bayern: Lewandowski verbessert Tor-Rekord von Gerd Müller

München. Er hat es auf dem letzten Drücker geschafft. Bayern-Star Robert Lewandowski erzielte am Samstag gegen den FC Augsburg seinen 41. Saisontreffer.

Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist seit seinem Treffer gegen den FC Augsburg am Samstag alleiniger Rekordtorschütze in einer Bundesliga-Saison. Mit Tor Nummer 41 hat er eines mehr erzielt als Gerd Müller. Der heute 75-jährige Müller hatte die alte Bundesliga-Bestmarke in der Spielzeit 1971/72 aufgestellt.

Die Bundesliga-Torschützenkönige mit den meisten Treffern:

2020/21 Robert Lewandowski FC Bayern München 41 1971/72 Gerd Müller FC Bayern München 40 1969/70 Gerd Müller FC Bayern München 38 1972/73 Gerd Müller FC Bayern München 36 2019/20 Robert Lewandowski FC Bayern München 34 1976/77 Dieter Müller 1. FC Köln 34 2016/17 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 31 1965/66 Lothar Emmerich Borussia Dortmund 31 2015/16 Robert Lewandowski FC Bayern München 30 1973/74 * Jupp Heynckes Bor. Mönchengladbach 30 1973/74 * Gerd Müller FC Bayern München 30 1968/69 Gerd Müller FC Bayern München 30 1963/64 Uwe Seeler Hamburger SV 30

