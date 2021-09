FC Bayern: Nagelsmann schwärmt vor Spiel gegen Kiew von Süle

Wohin führt der Weg von Niklas Süle? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann möchte den Verteidiger auch in Zukunft in München sehen.

München Beim FC Bayern gibt es Irritationen über die Zukunft von Niklas Süle. Für Trainer Julian Nagelsmann gehört er auch in Zukunft in sein Team.

An diesem Mittwoch wird die neue Asymmetrie in der Formation des FC Bayern München aller Voraussicht nach wieder sichtbar werden, wenn beispielsweise ein Außenverteidiger im Aufbau zum Flügelstürmer wird und der andere Außenverteidiger zeitgleich zum dritten Sechser. Solche krummen und für den Gegner verwirrenden Bewegungsmuster waren zuletzt vermehrt zu beobachten in der Mannschaft des Trainers Julian Nagelsmann, jüngst am Freitag beim 3:1-Sieg in Fürth.